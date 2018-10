Los 25 reservados para Brasil y Francia

La confirmación en la reserva de Marcelo Saracchi, Camilo Mayada y Jonathan Rodríguez fue lo más importante que arrojó la nómina elevada este jueves por el cuerpo técnico de la Selección de Uruguay para los amistosos del viernes 16 y el martes 20 de noviembre.

El primer juego será en Londres, ante Brasil, mientras que el segundo será frente al campeón del mundo, Francia, en el marco de la doble fecha FIFA pactada para el penúltimo mes del año.

By Pablo Cupese

Camilo Mayada

¿Lateral derecho?

Luego de un prolongado periodo de ausencia en la selección, Camilo Mayada retornó a la convocatoria para los partidos asiáticos. No tuvo minutos frente a Corea del Sur, pero sí disputó los últimos 27 minutos ante Japón. Y lo hizo como lateral derecho (suplantó a Martín Cáceres), una posición en la que a la Celeste no le sobra nada. Terminados los ciclos de Maximiliano Pereira y Jorge Fucile, Tabárez ya utilizó al "Pelado" Cáceres durante el Mundial en la banda derecha, pero sus últimas actuaciones no han sido convincentes. Por eso, Mayada se presenta como un interesante recambio.