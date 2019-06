La rescisión del contrato y el juicio con Barça: lo que acerca y aleja a Neymar del Barcelona

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

No ha pasado un período de pases desde la salida de Neymar del Barcelona que no se hable de un posible retorno y parece que este no será la excepción, pero a diferencia de en el pasado todas las partes han mostrado señales que el camino puede estar bastante recorrido. Aunque también hay de las otras.

Primer involucrado: PSG. El club tuvo declaraciones de parte nada menos que de su presidente, el catarí Nasser Al-Khelaifi. En diálogo con la revista France Football dijo: “Los jugadores deberán asumir sus responsabilidades, incluso más que antes. Debe ser completamente diferente. Tendrán que hacer más, trabajar más... no están para complacerse. Si no están de acuerdo las puertas están abiertas ¡Ciao! Ya no quiero más comportamientos de estrellas”.

Ello se suma a lo informado por L'Equipe. El periódico asegura que desde el Paris Saint-Germain están dispuestos a dejarlo ir si aparece una oferta "XXL" y su representante, el israelí Pini Zahavi, inició gestiones para devolverlo al Barcelona.

Segundo involucrado: el Barça. Su presidente Josep Maria Bartomeu aseguró que "no hay nada, veremos cómo evoluciona el mercado estos días y semanas" este lunes en conversación con la radio RAC1. Fue después que sucediera lo mencionado con Neymar y que el delegado Miguel Ángel Gil Marín del Atlético de Madrid afirme que "lo tengo claro hace ya tiempo, desde marzo. Al Barcelona" iría Antoine Griezmann.

Pero el camino del Barcelona parece llegar al destino de París para recoger a su excrack cuando el primer día de julio la cláusula de rescisión del brasileño en el PSG baje de 200 millones de euros a 120 millones. Antes el club catalán debe ajustar sus cuentas para el cierre del ejercicio contable al día 30 de junio.

Tercer involucrado y el más importante: Neymar. El jugador viene de las dos temporadas en las que estuvo presente en el fútbol francés con lesiones que lo descartaron del punto culmine, además de la denuncia por violación que lleva adelante y lo tuvo este jueves durante cinco horas en el juzgado.

El diario brasileño Globo asegura haber recibido información de "fuentes con conocimiento del asunto que confirman una negociación bien encaminada" entre Barcelona y Neymar para ser concretada en el próximo período de pases (julio-agosto).

Además, el jornal comenta que el club catalán podría pagar un monto alrededor de los 100 millones de euros más algunos jugadores, siendo los nombres de Samuel Umtiti, Ousmane Dembélé e Iván Rakitic los más fuertes para ser incluidos en el proceso.

El litigio judicial de Neymar con Barcelona.

El jugador brasileño realizó en 2017 —cuando se produjo su salida del Barça hacia PSG por medio del pago de la cláusula de rescisión de 222 millones de euros (el traspaso más caro de la historia— un reclamo por el pago de 26 millones de euros por un premio.

El reclamo llegó a juicio, el cual se iba a realizar en el pasado mes de marzo cuando fue suspendido y pospuesto para septiembre. En caso de hacerse el traspaso, deberán llegar a un acuerdo o de lo contrario seguirán en juicio manteniendo un vínculo contractual.

Más allá de todo, la amistad que tiene Neymar con dos de los referentes del Barcelona como son Lionel Messi y Luis Suárez es un argumento fuerte para hablar de su vuelta, además del hecho que el Barça no ha encontrado un tridente tan exitoso como lo fueron el brasileño, el argentino y el uruguayo entre 2014 y 2017. Incluso, según reveló Messi, los tres aún mantienen el vínculo a través de un grupo de Whatsapp.