La repudiable agresión que sufrió el goleador "Gabigol"

Apenas terminado el ardiente partido entre Flamengo y Vasco da Gama (4-4) llegaron los cruces entre varios fubolistas de ambos equipos. Empujones, gestos intimidatorios, algunas palabras de más, hasta que llegó el hecho más repudiable. Maracaná fue testigo de la agresión que realizó el dirigente de Vasco, André Souza, al delantero del "Mengao", Gabigol.

En medio de la acalorada discusión que Gabigol mantenía con Fellipe Bastos, y cuando João de Deus, el ayudante del técnico Jorge Jesús, hacía grandes esfuerzos para calmar los espíritus, André Souza se acercó al goleador y le metió un rodillazo en el muslo izquierdo.

"Él me terminó pegando. Estaba hablando con Fellipe, discusiones del juego, con la cabeza caliente, pero en ningún momento lo agredí. Son cosas que pasan en el campo de juego, todo es normal. Pero él (por Souza) vino y me atacó. No tuve reacción. Supongo que ni podía estar ahí. Creo que si la CBF lo ve, tomará las medidas necesarias", explicó el futbolista de Flamengo.