A repensar la idea para cuando falte CR7

La ausencia de Cristian Rodríguez en este Peñarol rompe los ojos. Parece que cuando él no está, el equipo se queda sin ideas. Ya ocurrió en el debut contra Racing y también en el primer partido contra Atlético Paranaense.



No alcanza con tener la pelota si no hay un jugador capaz de romper líneas, de meter un paso filtrado o simplemente de sacarse un rival de arriba y desestabilizar a una defensa, como la de Cerro ayer, que estuvo bien parada.

Diego López prioriza el juego por las bandas, está claro, pero cuando el equipo no puede explotar esa faceta necesita de otra cosa para intentar lastimar al contrario.



Ayer Peñarol regaló el primer tiempo. Y encima se fue en desventaja cuando el albiceleste tampoco había hecho mucho para superar a Kevin Dawson.

Hay partidos y partidos y el de ayer no ameritaba tener un doble cinco de contención. La molestia física del “Cebolla” alteró los planes del cuerpo técnico, pero ayer era un encuentro como para buscar algo distinto con un futbolista que le pueda dar otras cosas en el funcionamiento.



En la primera parte del año, cuando el lacacino se ausentó por sus compromisos con la selección uruguaya, el que ocupó su posición fue el argentino Maximiliano Rodríguez.

La “Fiera” no tiene la potencia del capitán y tal vez tampoco pueda aguantar 90 minutos haciendo ese desgaste, pero tiene todo el talento y la experiencia como para reorganizar el juego colectivo del aurinegro. Con su chapa, tiene todas las condiciones como para resolver un partido en una jugada, como para dejar a un compañero en posición de gol.



Lo cierto es que Peñarol no puede volver a cometer el mismo error. Tiene que aprender a jugar sin el “Cebolla”.