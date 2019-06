Un repaso por las insólitas historias del fútbol uruguayo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una serie de publicaciones en la web aguantenche.com.uy fue la catapulta para que Miguel Méndez desarrollara historias insólitas que han ocurrido en el fútbol uruguayo y dar a luz su primer libro llamado “Beckham nunca conoció Durazno”.

La obra recorre 32 historias que describen lo pintoresco de este deporte en varios casos y en otros, la mala organización de la liga local.

“En aguantenche.com había una sección llamada ‘El día que’ y de ahí nos fuimos dando cuenta que las notas que más repercusiones tenían eran las historias pintorescas y hechos insólitos. En 2015 la página cerró, Mateo Arizcorreta y Diego Ruiz, los dueños, abrieron una editorial, publicaron el libro ‘¿No has oído hablar de Cardoso?’ y después me dijeron si yo quería escribir uno. Les dije que sí e hice una novela que no se publicó aún. Está guardada en un cajón porque me parecía mejor hacer algo distinto para mi primer libro, con algo más de impacto. Entonces recordamos que esas notas de historias insólitas habían tenido buena recepción y arranqué a recopilar más para empezar a darle forma a ‘Beckham nunca conoció Durazno’”, le contó Méndez a Ovación.

En poco menos de dos años, Méndez (estudiante de Ciencias de la Comunicación que actualmente vive en Salto) recopiló más de 100 historias y en esta edición hay 32 que se describen en el libro que se pondrá a la venta en los próximos días.

De esas historias, sobresalen la que incluye a David Beckham, quien a través de Gaby Álvarez, el relacionista público argentino que llegó a ser manager del Durazno Fútbol Club, iba a jugar un partido amistoso entre el equipo del Yí y San Lorenzo de Almagro, y otra que cuenta cuando Diego Armando Maradona estuvo cerca de comprar la Institución Atlética Sud América, en una obra que se destaca por lo pintoresco y la impronta de sus relatos.