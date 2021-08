Renzo Tesuri se fue de Godoy Cruz, pero no se olvida del Morro García y le dedicó su gol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Renzo Tesuri apenas disputó cinco partidos con el Morro García en Godoy Cruz, pero eso fue más que suficiente para que el delantero uruguayo dejara una marca en él. Hace algunos meses fue noticia porque todavía defendiendo la camiseta del Tomba, anotó un gol y mostró el rostro del uruguayo fallecido hace ya seis meses, pero en la noche del martes lo repitió.

Ya fuera del plantel del conjunto mendocino, porque arribó a Atlético Tucumán, el delantero de 25 años marcó uno de los tantos con los que el Decano se impuso por 2-0 ante Independiente.

El festejo de Renzo Tesuri cuando todavía defendía a Godoy Cruz.

Lo cierto es que pese a que cambió de equipo, Tesuri no cambió su festejo: camiseta por el aire y remera con el rostro del Morro García a la vista de todos. Le costó la amarilla, pero poco le importó.



"Estoy muy contento. Quería dedicárselo, no sé si se vio, pero era Santiago. Compartí muy poco, pero no quiero dejar pasar la oportunidad y que nos olvidemos de él", había expresado tras el gol anotado cuando todavía jugaba en Godoy Cruz.

Lo cierto es que ese día también dejó en claro un mensaje que reivindicó con su festejo de este martes: "Por ahí los meses pasan y capaz te olvidás. Pero mientras esté en Godoy Cruz, voy a jugar siempre con la camiseta de él. Y mientras pueda convertir, se lo voy a dedicar para que no nos olvidemos de él".



Tesuri debutó en Juventud Unida, pasó por Gimnasia de Jujuy y luego por Ferro. Le llegó la chance de debutar en Primera División en Godoy Cruz hasta que en 2021 arribó a Atlético Tucumán.