Renzo Rodríguez: "Salir campeones es el sueño que tenemos todos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Carlos Nicola lo sometió a un duro y exigente trabajo. Volar, tirarse abajo, sacar con precisión con la mano, ser seguro con el pie. Más vuelos y más seguridad en atrapar los balones. Tras los ejercicios, en lo que fue el día del reintegro a la Selección, Renzo Rodríguez se mostró también concentrado en lo que viene. "Le tengo mucha fe y confianza al equipo. Vamos con la idea de ir cumpliendo objetivos, pero salir campeones es el sueño de todos".

El arquero que defiende a Independiente de Avellaneda admite que "siempre hay un poquito de ansiedad, porque no todos los días se juega un Mundial", pero consideró que "las experiencias que uno ha vivido te hace estar un poco más tranquilo y poner el foco en el entrenamiento".

Rodríguez se apronta para vivir un sueño. "No me pasó nunca de jugar un Mundial, es lo máximo para un jugador. Sea juvenil o mayor. Esto es cumplir un sueño. Estoy feliz por la alegría que tiene mi familia de que me esté preparando para el Mundial y jugándome el puesto para poder atajar.

Desde chiquito quería estar en la Selección, jugar un Mundial, y hoy se me está dando. La verdad es que estoy muy contento".

A la hora de analizar la llave que le tocó a Uruguay (Noruega, Honduras y Nueva Zelanda), el guardameta que tuvo buena actuación en el torneo Sudamericano de Chile, indicó: "El grupo es bueno, pero todos los partidos serán difíciles. A veces se comenta que nos tocó una llave accesible, pero pienso que todos los seleccionados son duros y nosotros vamos a preparar el debut a conciencia, cómo debe ser".

Cree que no es tanto lo que hay que mejorar, con relación a lo que se hizo en el Sudamericano clasificatorio para Polonia 2019. "Tuvimos un muy buen Sudamericano, creo que nos faltó meterla adentro. No tuvimos tanta efectividad, porque llegamos muchas veces y no culminamos. Hoy le tengo mucha fe y confianza al equipo".

Finalmente, en lo que respecta al cambio de entrenador, porque ya no está Fabián Coito y ahora los dirige Gustavo Ferreyra, Rodríguez subrayó: "Estamos muy tranquilos por la experiencia de Gustavo (Ferreyra), es más o menos lo mismo que planteamos en el Sudamericano. Ha pedido algunas cosas nuevas, pero en su gran mayoría es más o menos lo mismo. Así que estamos confiados".