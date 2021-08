Rentistas 0-Sud América 1: Penal de VAR y Andrade que no perdonó

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La previa

Rentistas hace tres partidos que no gana. Sud América viene de vencer 1-0 a Wanderers y cortó así una racha de tres juegos sin victorias. Ambos equipos vienen penando en la parte baja de la tabla de posiciones y se enfrentan hoy desde la hora 11 en el Complejo del Bicho Colorado, partido que abrirá la disputa de la fecha 14 del Torneo Apertura.

Está claro que Rentistas no repetirá el título de este certamen logrado el año pasado en forma sorpresiva y que el objetivo de los dirigdos por Martín Varini es sumar pensando en la Tabla Anual, para tratar de mejorar la producción en el Clausura y así lograr un cupo en copas internacionales.



Para la IASA la meta es la misma, aunque con la urgencia de salir de la parte amarilla de la tabla del descenso. Tiene a favor que por venir de Segunda su coeficiente es mayor y por tanto los puntos valen triple.

Rentistas: El Bicho Colorado hace tres partidos que no gana y no ha tenido buena cosecha de local: ganó solo 1 de los siete que disputó en tal condición, empató uno y perdió cinco (4 puntos).



Sud América: Sumó más de visitante que su rival de local. El Buzón logró dos victorias (6 puntos) y cinco derrotas. En sus últimas dos salidas no consiguió anotar.