Rentistas, con varios extricolores, impidió el festejo anticipado de Nacional

Rentistas venció con claridad a Defensor Sporting y postergó la definición del torneo Apertura hasta la última fecha. Los Bichos Colorados necesitaban ganar para impedir el festejo anticipado de Nacional, y lo hicieron con dos goles de un extricolor: Gonzalo Vega.

Los dirigidos por Alejandro Cappuccio venían de caer ante Cerro en la última fecha, en el único partido que perdieron en todo el Apertura. En ese partido no pudo jugar Maximiliano Falcón, otro criado en Nacional. Con el “Peluca” en cancha su equipo nunca perdió.

Vega y Falcón fueron muy importantes en la victoria conseguida ante Defensor Sporting, pero no eran los únicos exNacional en el campo. Alexis Rolín, Santiago Romero y Matías Abero, quien ayer ocupó el lugar del suspendido Robert Ergas, también colaboraron para que el equipo donde se formaron no pudiera gritar campeón antes de tiempo.

“Sí, la verdad es que muchos jugadores pasamos por Nacional, pero ahora sólo pensamos en Rentistas”, dijo Gonzalo Vega tras mirar junto a sus compañeros el partido de Nacional, mientras merendaban en el hotel Hampton by Hilton donde se quedaron hasta hoy. “La verdad es que festejamos el empate, je. No me olvido de mis raíces y le voy a estar agradecido siempre a Nacional, pero hoy juego por estos colores”, añadió.

“Estoy muy contento. Hicimos un buen partido en todas las líneas. En el segundo tiempo jugamos un poco con la desesperación de ellos”, explicó.

Rentistas pudo irse al descanso en ventaja gracias al golazo anotado por Vega tras una gran jugada individual. La repetición televisiva mostró que había un futbolista adelantado, pero poco le importó al autor del doblete.

Rentistas venció a Defensor Sporting en su cancha donde sigue invicto. Foto: Francisco Flores.

El segundo tiempo fue todo rojo. Basando en la firmeza defensiva y dominando la mitad de la cancha, Rentistas fue muy superior a Defensor Sporting que apenas remató al arco dos veces en todo el partido.

El Bicho pudo haber aumentado la diferencia ya en los primeros minutos del complemento, pero el árbitro Jonathan Fuentes no cobró un penal del arquero Bernardo Long a Vega. Incluso le sacó tarjeta amarilla por simular.

Diez minutos más tarde, hubo revancha. Tras una muy buena jugada colectiva que terminó con un taco de Matías Abisab, llegó el segundo gol de Vega, que liquidó el partido con terrible derechazo. “Me gustó más el primer gol porque fue el que nos dio tranquilidad, pero el segundo fue un golazo por la jugada colectiva”, admitió el goleador.

El técnico violeta, Alejandro Orfila, mandó a toda su artillería pesada al campo. Primero ingresaron Laquintana y Albín y luego Navarro y Colombini. Pero no hubo caso, apenas un cabezazo de Albín.

El equipo de Cappuccio, de gran torneo, se reencontró consigo mismo en su cancha, donde sigue invicto con cinco victorias y cuatro empates. Ahora todo se definirá en un cabeza a cabeza con Nacional en la última fecha, donde Rentistas visitará a Danubio.