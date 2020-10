Rentistas dedicó el título a “Pino” Marciano, histórico dirigente y víctima del COVID-19

Rentistas se consagró campeón del Torneo Apertura 2020 tras vencer en la final a Nacional. Poco después de conseguir el título, desde la cuenta Twitter del club se envió un mensaje con una dedicatoria. El personaje recordado fue José "Pino" Marciano, el exvicepresidente del "Bicho Colorado" que falleció este año a causa del coronavirus. El difunto dirigente fue la víctima número 12 del COVID-19 en Uruguay.



José "Pino" Marciano, un pilar de Rentistas

José Marciano era fanático del fútbol y siempre estuvo al pie del cañón en Rentistas.

“Cuando el club no estaba bien económicamente, cuando no había mucho apoyo, él no tenía reparos en dar una mano en lo que fuera”