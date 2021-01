Rentistas - Boston River pasa para el viernes y se adelanta Deportivo Maldonado - Liverpool

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Mesa Ejecutiva de Primera División sigue atajando penales. "No es fácil esto", se dijo desde la interna del órgano que programa la actividad del fútbol grande. Mientras cada vez parece más factible que no se llame a un Consejo de Liga para el viernes y por tanto no habría fútbol el fin de semana ante el pedido de postergación de Peñarol, ahora se hicieron cambios en la programación de la segunda fecha, cuando esta ya está en disputa.

Boston River elevó una nota a la Mesa Ejecutiva (fuera de tiempo) solicitando que su partido previsto para este jueves a las 10 de la mañana como visitante ante Rentistas se pase para el viernes. El conjunto de El Sastre argumentó que precisaba algunas horas más de descanso luego de haber jugado el lunes a la noche, cuando goleó 5-0 a Deportivo Maldonado. Se lo tuvo en cuenta y, previa consulta a Rentistas, se aprobó que el partido se jugará el viernes a las 17.30 en el Complejo rojo.

Ante la postergación del partido entre Peñarol y Defensor Sporting, la Mesa Ejecutiva también decidió adelantar el horario de la disputa del encuentro entre Deportivo Maldonado y Liverpool. Estaba fijado para las 21.45 en el estadio Domingo Burgueño Miguel y ahora se jugará a las 19.45.

Plaza Colonia - Progreso, en el Prandi, será mañana a las 17.30, es decir media hora después de lo previsto originalmente.

Por lo tanto y pasando en limpio, la segunda fecha continuará de la siguiente manera:

JUEVES 21:

- Plaza Colonia vs. Progreso (17.30), Parque Prandi

- Deportivo Maldonado vs. Liverpool (19.45), Domingo Burgueño Miguel