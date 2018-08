Renovación de Godín aún está pendiente

Están hablando, pero todavía no llegaron a un entendimiento. Atlético de Madrid pretende que Diego Godín siga ligado al club por otros dos años y diario Marca dio por cerrado el acuerdo. Sin embargo, según supo Ovación, el acuerdo no está sellado.



La versión de Marca hablaba de un ajuste económico que contemplara los líneamientos similares a los que Godín rechazó del Manchester United, 9 millones de euros anuales, pero el entorno del futbolista remarcó a Ovación que no todavía "no hay nada".



Justamente, este domingo se cumplieron exactamente ocho años de la llegada de Diego Godín al Atlético Madrid.



Desde entonces, pasaron 350 partidos, 23 goles y siete títulos (Supercopa de Europa 2010 y 2012, Europa League 2012 y 2018, Copa del Rey 2013, Liga de España 2014 y Supercopa 2014).