El renacer de Leandro

Las lesiones quedaron atrás para Leandro Barcia. El floridense no la pasó nada bien luego de sufrir una rotura de ligamentos y meniscos en octubre de 2016 que lo alejaron de las canchas por seis meses, pero tras recuperarse, la suerte no estuvo de su lado y el 2017 no fue el mejor de sus años. Los seis meses se extendieron a nueve y recién en agosto volvió a las canchas.



Con altibajos y pocas presencias, Barcia comenzaba a aparecer en las convocatorias del equipo dirigido por ese entonces por Martín Lasarte, pero no con el protagonismo que tenía antes de lesionarse.



La temporada terminó, el segundo ciclo de Lasarte en Nacional también y Alexander Medina se hizo cargo del primer equipo tricolor.



El “Cacique”, fiel a su estilo, preparó y conformó un plantel con jugadores identificados con la camiseta de Nacional. Y Barcia entraba en los planes.



El futbolista hizo toda la pretemporada sin problemas y de a poco se fue ganando un lugar en el plantel. En medio de la rotación a la que viene apelando el entrenador, Barcia empezó a aprovechar sus oportunidades en la cancha.



Del debut en el Apertura con gol incluido ante Torque, el atacante disputó nueve encuentros en este certamen, jugó el clásico de la Supercopa Uruguaya y tiene cuatro presencias en la Copa Libertadores, torneo en el que el miércoles le anotó a Real Garcilaso en el Gran Parque Central.



Le tocó ingresar en el clásico de la fecha 13 del Apertura y tuvo buenos minutos; entró contra los peruanos y convirtió, y ayer fue la gran figura del equipo tricolor.



Contra Atenas, Barcia comenzó con mucha velocidad y explosión: generó la primera gran jugada de peligro que intentó culminar y no pudo definir bien a los 4’ de juego.



Luego se volcó decididamente por la banda derecha de la ofensiva tricolor desbordando permanentemente y buscando triangulaciones para pisar el área rival.



Se transformó en pieza clave jugando los 90’ en el triunfo tricolor por 2 a 1 sobre Atenas para seguir en lo más alto del Torneo Apertura.



Leandro Barcia recuperó su nivel y lo está demostrando. El “Cacique” y los hinchas lo celebran. El floridense también.