Remarcan las líneas del Parque Artigas, que aguantó bien la lluvia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Llovió durante un largo rato en Las Piedras, pero la cancha del Parque Artigas, donde a partir de la hora 16 Racing recibirá a Peñarol por la sexta fecha del Torneo Clausura, "bancó bien", según relató el canchero del estadio de Juventud.

Fabricio Formiliano quedó descartado para enfrentar hoy a Racing By Daniel Rosa MIRA TAMBIÉN Fabricio Formiliano quedó descartado para enfrentar hoy a Racing

La lluvia no fue abundante, pero sí constante, por lo cual el agua no se estancó. La cancha sí quedó muy rápida al estar mojada, pero no hubo que hacer ningún trabajo especial para acondicionarla, más allá de que el efecto que tuvo la lluvia fue haber "lavado" las líneas demarcatarias del campo de juego, razón por la cual se procedió a marcarlas nuevamente.

El campo de juego luce muy bien, más allá de alguna zona en la que falta algún pan de pasto. Sin embargo, el escenario está preparado para albergar lo que será la tercera presencia de un equipo grande en el Parque Artigas. Anteriormente Juventud recibió a Nacional, con el que cayó 2-0, y luego a Peñarol, con el que empató 1-1.