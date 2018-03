El relojito de Nacional fue Matías Zunino

Como todo el equipo, Matías Zunino fue de menos a más en el partido. Era difícil destacarse en un primer tiempo que fue muy chato, pero el exjugador de Defensor Sporting ya demostraba que estaba en una buena noche en Buenos Aires.

En la primera parte, el polifuncional tricolor jugó bastante cerca de Sebastián Fernández y no se mostró tan posicional como en Chapecó, aunque nunca dejó espacios para que los ataques de Banfield se pudieran filtrar por la derecha.

En el complemento, el número 13 de Nacional se destapó, fue salida permanente, tomó más contacto con la pelota, corrió mucho y marcó con criterio. Se transformó en el relojito albo, bien secundado por los volantes centrales Christian Oliva y Santiago Romero, que volvieron a tener una buena actuación.

Sobre el minuto 59, apenas dos después de que el local empatara el encuentro, Zunino llegó al área rival y cayó. Nacional reclamó penal, pero el propio involucrado se encargó de aclarar la jugada tras el partido: “No fue falta. Yo me engancho y cuando voy a patear le erro y chocamos con el defensa. Fue una situación de juego, nada más”, admitió.

Cuando restaban 20 minutos para el final, Darío Cvitanich le cometió una fuerte infracción a Zunino, que ameritaba la tarjeta roja. Pero para el árbitro paraguayo Enrique Cáceres fue amarilla.

En el final ambos jugadores fueron parte de la jugada del empate de Banfield.

Cuando el conjunto local mandó la pelota al área desde un lateral, Zunino intentó saltar para sacar el balón pero no pudo porque el recién ingresado Carranza le cometió falta, que no fue cobrada. “Yo vengo retrocediendo y cuando voy a saltar me cargan sobre la espalda y para mí fue falta”, sentenció sin vueltas.

Apenas unos minutos antes fue protagonista directo del gol del “Pacha” Espino ya que, luego de apoyarse en Gonzalo Bergessio, mandó la pelota al área para el tanto del lateral.

“Fue un gran partido de todos. Después de un primer tiempo chato, donde tuvieron mucho la pelota los zagueros sin tener verticalidad, sabíamos que Banfield buscaría el resultado en el segundo tiempo, pero nosotros nos plantamos muy bien y pudimos hacer los goles, que esperemos que valgan la pena para el partido en Montevideo. Los cambios hicieron que se abriera más el juego, pudimos lastimar, aunque se nos escapó el triunfo sobre la hora. Sabemos que el que gana acá pasa a la fase de grupos. Hay mucho en juego”, reflexionó.