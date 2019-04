Los relegados de Álvaro Gutiérrez en Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El cambio de entrenador durante un mismo campeonato, como sucedió en Nacional con el cese de Eduardo Domínguez y la llegada de Álvaro Gutiérrez, trae consigo consecuencias en el manejo del plantel. Por una cuestión natural: el técnico entrante no eligió al plantel; se tiene que adecuar a lo que tiene. Y dentro de ese marco se generan preferencias, que en general son distintas a la del técnico anterior ya que precisamente, y más en este caso, se busca un cambio drástico, que parte desde los resultados. Vale recordar que bajo la conducción del DT argentino, Nacional no había ganado en cinco partidos del Apertura.



Así como hay jugadores que ganaron terreno y se transformaron en indiscutibles para Gutiérrez (quizás el principal ejemplo es el de Carvalho), hay otros que notoriamente han perdido pie. Los casos más notorios son los de Angeleri, Carballo y Cardacio.



El zaguero pasó de ser titular en todos los partidos de ambas competencias (jugó la totalidad de los minutos en los que Domínguez dirigió: 630) a no haber jugado nada con el “Guti”.



Carballo pasó de jugar 326’ (titular en 4 de los 5 del Apertura) y los 180’ con el argentino a no jugar en el torneo doméstico y completar apenas 57’ en la Libertadores, en Asunción.



Si bien Cardacio alternaba con Domínguez, también ha perdido terreno en el Apertura (pasó de jugar 184’ a 39’). Sería el recambio natural de Gabriel Neves por su estilo de juego.



“Palito” Pereira y Lorenzetti (lesión de por medio) son otros dos ejemplos. El lateral no jugó con Gutiérrez en lo local (169’ con Domínguez).

Marcos Angeleri Es el caso más notorio de cómo le afectó el cambio de entrenador. El argentino pasó de ser un indiscutido para Domínguez a no haber tenido ni un minuto con el “Guti”.

Álvaro "Palito" Pereira Si bien tampoco es que había jugado tanto con Domínguez, con Gutiérrez todavía no debutó en el Apertura. Sí 57’ en los que no rindió vs. Cerro Porteño.

Felipe Carballo Es otro de los casos más claros. En los cuatro partidos que lleva Gutiérrez en el Apertura no ha jugado. En la Copa estuvo en cancha 57’ contra Cerro Porteño.

Mathías Cardacio El “bochita” alternaba con Domínguez, pero con Gutiérrez ha jugado poco y nada. Apenas 39’ distribuidos en los partidos con Plaza Colonia y River Plate.