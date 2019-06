El relato de la mujer que denuncia a Neymar: "Le dije 'para' y él no decía nada"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Najila Trindade Mendes de Souza, la mujer que denuncia a Neymar por una presunta violación, relató cómo se produjo el encuentro con el jugador y afirmó que el abuso ocurrió luego de que ella se negara a tener relaciones sexuales sin preservativo: "Le dije 'para' y él no decía nada", afirmó.

Entrevistada por la cadena STB, Mendes De Souza fue tajante: "Fui víctima de violación. Fue una agresión junto con una violación", señaló y añadió que tiene "las pruebas de la agresión, que son las fotografías" y una foto que el propio Neymar le envió.



Consultada sobre cómo se produjo el encuentro con el futbolista, indicó que a través de un chat "le mandé una foto, no era una nude, era una foto con un texto. Él respondió y empezamos a intercambiar mensajes. Después de un tiempo me pidió el número de WhatsApp".



Luego de algunos intercambios, coordinaron una fecha para que ella viaje a París. Fue Neymar quien se encargó de pagar el pasaje y la estadía. "Mi intención era tener una relación sexual con él, desde que empecé a hablar con él, estaba preparada para eso y era algo consentido", dijo la presunta víctima.



El problema surgió el mismo día del encuentro. "Estaba todo bien con los mensajes. Pero cuando llegué, él estaba agresivo, totalmente diferente de aquel muchacho que conocí en los mensajes. Hasta ahí, todo bien, yo tenía voluntad de salir con él, me dije que iba a intentar manejar la situación. Él comenzó a acariciarme, a besarme, todo consensuado, hasta ahí todo bien".



Pero después "empezó a pegarme. Al principio estaba todo bien, pero después empezó a lastimarme. Le dije 'para, me está doliendo'. Él me dijo 'disculpa linda'".

Continuaron y, cuando ya se encontraban en la cama, le preguntó si había llevado preservativos. "Él entonces dice 'no'. Yo le dije 'entonces no va a pasar nada, porque no podemos'. Él no respondió nada y continuó. Me dio vuelta, cometió el acto. Le pedí que parara. En cuanto empieza a cometer el acto, continúa pegándome en el culo violentamente". Fue todo muy rápido, en cuestión de segundos".



El periodista le preguntó si le había dejado en claro que no quería continuar. "Yo le dije 'para, para, no, para', se lo dije. Y él no decía nada".



Luego de que la presunta violación ocurrió, "me levanté y fui al baño, no lo entendía. Yo no conseguía decir nada. Gritar, llorar, no podía hacer nada, estaba en estado de shock. Después él se levantó, fue al baño y cuando entró por una puerta, yo salí por otra".



"Primero tuve que asimilar todo el acontecimiento. Cuando él salió del cuarto empecé a entender todo lo que había pasado. Cómo él fue estúpido y ruin conmigo, cómo me violó y me violentó. Yo quise hacer justicia", aseguró.

Deudas y abogados.

Consultada por el periodista de STB sobre por qué uno de sus abogados decidió dejar de defenderla con el argumento de que ella cambió su declaración ante la Policía, Mendes de Souza sostuvo que el defensor "no estaba creyendo totalmente en mí. Yo sufrí un preconcepto de parte de él (...) me quiso dar a entender que no fui violada, que yo estaba allí porque quise".



Luego, se le preguntó si tiene expectativas de recibir una compensación financiera en un posible juicio: "No, yo quiero justicia. Él me hizo mucho daño y yo estoy traumatizada por eso. Quiero que pague por lo que hizo.

Tengo consciencia de lo que representa para mí lo que pasó. Es una cuestión de honra. Él no necesitaba hacer eso conmigo. Yo ya estaba ahí para eso. Era un deseo mío, soy libre nada me lo impide. nos íbamos a encontrar, iba a volver para casa, estaba todo bien".



Luego se le preguntó si era cierto que tenía una deuda de 36 mil reales y estaba a la espera de una orden de desalojo. La joven afirmó que "la acción de desalojo no la estaba sufriendo hasta que mi nombre se hizo público" y que su "única deuda" es de "4 mil reales" con "el colegio en el que estaba estudiando, que por motivos personales lo dejé".



"Creo que puede haber una forma más fácil y rápida de solucionar eso (el problema de su deuda), sin este escándalo", consideró. Y en este sentido añadió: "No necesito recurrir a Neymar para conseguir dinero. Tengo muchos trabajos, muchas cosas para hacer. Exponerme de esta forma para sacarle dinero a Neymar no tiene lógica".