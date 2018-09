Reino Unido es el gran candidato

Suena bien, es claro. Uruguay 2030, con Argentina y Paraguay o sin ellos, la simple mención tiene un valor increíble. Pero la idea choca contra una realidad gigante: la calidad de los otros países que ya confirman que quieren ser los anfitriones de la cita que celebrará el centenario del Mundial. Y hay uno de ellos, por encima de todos, que cae como un rayo sobre la sede de la FIFA en Zurich.

No hay dudas: el número uno es Inglaterra. Para empezar porque propone aunar esfuerzos con las federaciones de Escocia, Gales e Irlanda del Norte para presentarse como Reino Unido y de hecho ya existen conversaciones entre las cuatro federaciones para elaborar un proyecto de manera conjunta.

Expongamos las cosas como son, si quisiera no sería necesario que contara con el respaldo de las otras naciones para mostrarse como el gran candidato: historia no le falta, poderío económico e infraestructura tampoco. Igualmente, la Asociación Inglesa de Fútbol (FA) no quiere volver a fallar ni perder, como le ocurrió tres veces en el pasado luego de que organizara la Copa del Mundo en 1966.

La historia de las elecciones de FIFA para entregar la sede del Mundial revela que los británicos no tuvieron suerte en 1990, donde debieron retirar su postulación, perdieron en 2006 (quedaron fuera en la segunda vuelta) y también fracasaron para el 2018 (fueron los menos votados). Así que ahora, procuran tirar todos los obstáculos abajo para salir vencedores.

DETALLES El estadio de Wembley El nuevo Wembley, es superestadio de máxima categoría de la UEFA con una capacidad de 90.000 espectadores. El estadio está conectado con las estaciones de metro de Wembley Park y Wembley Centralvía “White Horse Bridge”.



De hecho ya cuentan con la aprobación del presidente de la UEFA, quien no ha tenido reparo en expresar su adhesión a esa candidatura. En junio de 2017, Aleksander Ceferin dijo a la BBC: “Se merecen volver a tener una Copa del Mundo. Si deciden postularse, les brindaremos un fuerte apoyo”.

Argumentos políticos, históricos, deportivos, económicos, les sobran. Según algunos integrantes de la comisión examinadora de la FIFA ya para el 2018 la candidatura de Inglaterra era superior a la del resto.

Su candidatura, con un dossier de 63 páginas, fue muy completa y recibió elogios de FIFA en aspectos sustanciales como: transporte público, instalaciones, seguridad, estadios.

Los ingleses recordaron al mundo los orígenes del fútbol, la atracción que genera en todo el planeta su Premier League y hasta puntualizaron que la pasión que se genera en sus estadios es hasta valorada por los jugadores extranjeros que terminan compitiendo en su torneo.

Un aeropuerto de primer nivel Heathrow, en Londres, es el aeropuerto internacional de mayor tráfico del mundo. Sus terminales cubren más de 180 destinos a más de 90 países. Lo mejor de Heathrow es que se puede llegar en metro directamente al centro de Londres.

A Inglaterra, además, no le falta experiencia en la organización de campeonatos y espectáculos deportivos.

Con una economía entre las seis más grandes del mundo está en condiciones de hacer todo lo que sea necesario para que un Mundial de 48 países se desarrolle de la mejor manera. Y la experiencia de las derrotas anteriores también fortalecerá su trabajo.

Hoy ya sabe, por ejemplo, que una debilidad que tiene -así incluso lo remarcó el Daily Telegraph- es la necesidad de construir un nuevo estadio en Irlanda del Norte.

DETALLES Los trenes sobresalen La red de ferrocarriles cubre todo el país y llega a más de 2500 estaciones. La mayoría de las líneas parten de Londres, que cuenta con siete terminales principales. También hay un enlace ferroviario con la Europa continental a través del Eurostar, desde la estación de St Pancras en King’s Cross, Londres, y desde Ebbsfleet y Ashford en Kent. El Reino Unido cuenta con la decimoctava red ferroviaria más grande del mundo. Es uno de los ferrocarriles con más tráfico de Europa, con un 20% más de servicios de tren que Francia y un 60% más que Italia.

En la actualidad el Windsor Park de Belfast cuenta nada más que con un aforo de 20.000 espectadores y está claro que para albergar cotejos de un Mundial tendrá que duplicar su capacidad.

También apuntará a superarse en los estándares que FIFA quiere para los alojamientos y lugares de entrenamientos de los equipos, uno de los pequeños problemas que le encontraron a su candidatura para organizar el Mundial de 2018.

Son pequeños detalles, de fácil solución, porque en el resto brilla. En las exigencias actuales de FIFA, Inglaterra o mejor dicho el Reino Unido se luce en comunicaciones, distancias y alojamiento para los turistas.

DETALLES La Premier League En febrero de este año, la Premier League demostró que es la Liga profesional de fútbol que más se cotiza a nivel mundial. Sus derechos de televisión se vendieron, para el trienio 2019-2022, por 6.137 millones de dólares. Se compraron 160 partidos. En materia de asistencia a los estadios, aunque algunos clubes engordan esas cifras -según lo comprobó la BBC, la media de asistencia a los estadios de la Premier League se ubica entre el 84 y el 95% de la capacidad de sus estadios. Pelea la primera posición con la Bundesliga alemana.

A modo de ejemplo, de Londres a Belfast (Irlanda del Norte) se llega en una hora y 25 de avión. A Cardiff (Gales) se llega en dos horas en un viaje en tren.

Hay 400 mil habitaciones de hotel y cuentan con aeropuertos internacionales en todas las ciudades.

Por si fuera poco, el Gobierno de Inglaterra no deja de invertir en seguridad y hay colaboración entre las organizaciones públicas y privadas para llevar planes de acción que permita tener cada día ciudades más seguras.

Vistas las cartas actuales, comparando situaciones de los países y posibilidades de superación ante los requisitos de FIFA, es irrefutable: el Reino Unido es el gran candidato para organizar el Mundial 2030.