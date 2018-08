En el reino de las asistencias

A Luis Aguiar se lo ve cada vez más cómodo en Nacional. Y esa observación se traslada a la cancha, donde el “Canario” ha ido de menos a más a lo largo de la temporada y viene siendo uno de los pilares del equipo desde el Intermedio a esta parte.

“Desde que llegué al club pienso que ya hace un tiempo hasta ahora que vengo bien”, decía tras el triunfo contra Fénix del domingo, donde fue una de las figuras del partido, compartiendo esa distinción con Sebastián Fernández, Tabaré Viudez y Alfonso Espino, en una tarde en la que le salió casi todo a los tricolores.

Aguiar debutó en la derrota clásica de la Supercopa Uruguaya de 2017 en enero; jugó con asiduidad en el Apertura donde no comenzó de la mejor forma con rendimientos irregulares; disputó 66’ minutos en la altura de Cuzco en el empate 0-0 contra Real Garcilaso (fueron sus únicos minutos en la Libertadores); fue la estrella del equipo en el Intermedio, donde marcó sus primeros goles y fue el segundo máximo anotador del equipo (4), sólo por detrás de Gonzalo Bergessio; fue titular en el debut del tricolor en la Sudamericana contra Sol de América en Paraguay, y acumula 115’ en el Clausura, donde no empezó jugando debido a una molestia muscular que ya venía arrastrando previo al partido en el Defensores del Chaco.

A Aguiar se lo nota más suelto, con confianza. Ya pasaron las semanas en la que se lo veía con cierto grado de molestia porque las cosas no salían como él quería, cuando buscaba su gol y no lo encontraba. Hoy lleva cinco goles marcados (tres a Torque, uno a Rampla y el restante a Racing), se ha ido ganando el respeto de los hinchas -el domingo se retiró muy aplaudido por los hinchas y él afirmó: “Se va reconociendo la entrega y el compromiso que tengo con el club”- y un dato no menor: es uno de los mayores asistidores del equipo en el año.

CALIDAD.

Una de las cualidades innatas que tiene Aguiar es su capacidad para asistir, además de la buena pegada desde afuera del área y su destaque en la ejecución de pelotas quietas. Es un jugador inteligente para jugar, que maneja los tiempos del partido y es capaz de meter precisos pases entre líneas. Ejemplo de ello es la jugada para el gol de Zunino, que más allá del error de cálculo de Olivera, lo dejó mano a mano al polifuncional. Luego, con una sutileza, de primera, dejó cara a cara con Denis a Seba Fernández.

Con esas dos asistencias, el “Canario” llegó a 6 en el año, la misma cantidad que tienen Gonzalo Bueno (que ya no está) y el propio “Papelito”. Más atrás, con 5 asistencias de gol está Alfonso Espino, y 4 suman Zunino y Tabaré Viudez.

Aguiar disfruta de su presente. Los hinchas también.

los céspedes Hoy es el turno del homenaje a Espárrago

Como antes sucedió con la cancha Luis Artime y con la Schubert Gambetta, ahora es el turno de homenajear a Víctor Espárrago con el nombre de una cancha en el complejo deportivo Los Céspedes.



La cancha de entrenamientos número 7, donde algunas veces practica el primer equipo, llevará el nombre de la gloria tricolor, que estará presente desde las 13 en el complejo de los tricolores junto a varios de los campeones de América y del mundo de 1971 y 1980, entre ellos el propio Luis Artime.



Se ingresará al predio por el nuevo portón del camino Benito Bergés luego de pasar por Instrucciones.



La tercera juega el miércoles.

La Tercera División de Nacional, que dirige Martín Ligüera y que tiene como asistente a su hermano menor Diego, jugará mañana la tercera fecha del Torneo Clausura contra Fénix en el Parque Capurro desde la hora 10.00.