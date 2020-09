El regreso del público a las tribunas: ilusión todavía a mediano plazo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las palabras del presidente Luis Lacalle Pou sonaron dulcemente en los oídos o se vieron atractivas en los ojos (si fueron leídas) de los aficionados al fútbol, pero no hay que entusiasmarse demasiado. En una entrevista con radio Carve, el primer mandatario indicó: “En estos días vamos a estar hablando con la Asociación Uruguaya de Fútbol y los distintos clubes y estamos pensando en habilitar el público en las tribunas”. Dicho así suena bárbaro, pero para que el fútbol profesional vuelva a tener gente en las gradas todavía falta un largo camino por recorrer y a paso lento.

La idea original del gobierno es permitir que haya público en los partidos de los torneos locales de la Organización de Fútbol del Interior (OFI) y allí en cierta forma tomar la temperatura a lo que pueda ocurrir. En principio se permitiría que hubiera entre 100 o 150 personas con un tope del 10% del aforo de cada escenario. Y el presidente advirtió: “Si mañana habilitamos el fútbol en el interior y un equipo o la hinchada de un equipo no cumple con el distanciamiento físico, le arruina la vida a su club y a todos los clubes que jueguen contra ellos porque no va a haber más público”. Esto significa que el gobierno no dudará en dar un paso atrás en su decisión en caso de que no se cumplen con las medidas sanitarias requeridas, porque lo principal sigue siendo la salud y evitar focos de contagio.

EL DATO Se presentó el protocolo Pablo Ferrari, subsecretario de Deportes, anunció a La Tele que ya se envió al MSP el protocolo para habilitar el público en partidos de OFI.

¿Por qué se comenzaría con los torneos de clubes del interior? Porque sus partidos no son televisados. Sí lo son, en cambio, los del Campeonato Nacional de Selecciones de OFI y los de Primera y Segunda división profesional, por lo cual los hinchas igualmente pueden disfrutar de sus equipos.

¿Y por qué se habla con la Secretaría Nacional del Deporte y la AUF entonces? Porque por el nuevo estatuto OFI está bajo la égida de AUF, al punto que tiene a un representante en el Consejo Ejecutivo, el Dr. Fernando Sosa.

La idea sigue siendo, como ya informó Ovación, que el público vuelva para el Clausura o, en todo caso, para la final del Intermedio siempre que no sea un clásico.