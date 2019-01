El regreso de Maureen Franco

Maureen Franco firmó contrato por un año en Liverpool, el equipo donde ya había jugado en la temporada 2011 con Eduardo Favaro como técnico. En aquel momento, cuando él se iba del club, regresaba Paulo Pezzolano, el hoy entrenador negriazul, quien jugó un papel importante para que el goleador regresara al club.



“Por suerte vuelvo a un equipo muy ordenado para sumar mi granito de arena”, dijo quien anotó en su etapa anterior en el club el primer gol de Liverpool en la Copa Libertadores. “Estoy en la historia y siempre me lo recuerdan. Es lindo volver a este equipo y a jugar Copa”, agregó refiriéndose a la Sudamericana, en la que el equipo de Pezzolano debutará frente a Bahía el 7 de febrero.

“El debut en una copa siempre es complicado, pero la ventaja que tiene Liverpool es que todos se conocen del año pasado y los pocos que llegamos entendimos todo rápido”, dijo el delantero que se está poniendo a punto.



Franco tenía otras posibilidades, pero terminó aceptando la propuesta del “Papa”. “Me gustó mucho la idea del entrenador y sobre todo que él tuviera interés en mí. Eso y que es un club ordenado desde todo punto de vista, muy distinto al resto de los equipos del fútbol uruguayo, me hizo inclinar la balanza para el lado de Liverpool”.



"Lo que me deja más tranquilo es que si vuelvo a este club ocho años después es porque anduve por el camino del fútbol, que es siempre difícil y me mantuve en la misma línea”, dijo Franco, quien también será espejo de los jóvenes negriazules.



Hace ocho meses el delantero sorprendió anunciando que se iba de Cerro pese a tener contrato. Fue en la última fecha del torneo Apertura y cuando acababa de anotarle dos goles a Rampla Juniors en el clásico de la Villa. A pesar del tiempo que lleva fuera de las canchas, su calidad no se extingue. El domingo pasado Liverpool jugó dos amistosos ante el Barcelona de Ecuador. En el de segunda hora los negriazules cayeron 3 a 2, pero los dos goles los anotó Franco. Uno de ellos con una espectacular tijera en el área.



“Con los años que uno tiene en el fútbol, sabe que es muy dinámico y que siempre hay que estar bien, no sólo en lo físico, sino de la cabeza”, afirmó el duraznense, que tras decidir terminar su ciclo en el club albiceleste teniendo contrato, estuvo entrenando en la Tercera de dicho club y en un gimnasio en el Parque Posadas.



“Encontré un grupo muy serio y respetuoso, que sabe lo que quiere. El año pasado arrancaron últimos, peleando el descenso, y clasificaron a la Sudamericana cinco fechas antes”, afirmó Franco sobre sus nuevos compañeros.

Maureen se pone al día en lo físico. Foto: Marcelo Bonjour.

Entender su postura, la de irse de Cerro sin haber terminado el vínculo, no fue fácil. En aquel momento se aseguró que su decisión se debía a que tenía todo arreglado con Nacional, el club donde debutó en Primera División y que se había mostrado interesado en su regreso. “El tiempo pone las cosas en su lugar. Fue una decisión personal, como lo dije en aquel momento. Cumplí un ciclo y me fui ganador de un equipo que es muy grande por su gente. Sé que no se da todos los días que un jugador se vaya de un club con el que tiene contrato, pero para mí era un ciclo terminado. Y ahora empecé otro en Liverpool”, enfatizó y aseguró que la situación de Cerro, con atrasos salariales y muchos inconvenientes, no tuvo que ver con su decisión.



Más adelante dijo que los ocho meses sin fútbol le sirvieron para poner muchas cosas en su lugar. “Cosas positivas, personales, que tenía para hacer y también tuve tiempo de aprender otras que en la vorágine del fútbol no veía. Me pude rodear de gente positiva, que no tuviera el bichito de la negatividad que es muy malo. Antes había gente que parecía positiva, pero no lo era. Y no sólo en el fútbol, en la vida en general”, reconoció.



“Estoy feliz de estar de vuelta. Siempre soy feliz dentro de una cancha. Estuve ocho meses afuera, pero no por decisión mía. Yo lo que no quería era jugar más en Cerro y no podía jugar en otro lado porque tenía contrato. Hoy lo que importa es que estoy de vuelta. Y en un club como Liverpool”.



el técnico Pezzolano: "Viene con cabeza de revancha" “Era una posición que teníamos que reforzar. Vi que estaba libre y empezamos a hacer los contactos para que viniera. Es un jugador de mucha calidad”, dijo Paulo Pezzolano. “Nos va a dar mucha calidad y además los jóvenes van a crecer alrededor suyo. Tiene movimientos muy interesantes, si el ‘Colo’ (Juan Ignacio Ramírez) lo sabe aprovechar va a progresar mucho. Se tiene que poner bien físicamente, pero eso se va a dar con los partidos. Es un jugador que nos va a dar mucho. Antes de traerlo tomé un par de veces café con él y está muy bien, tiene cabeza de revancha”, agregó el entrenador negriazul.