Otro regreso: gestión firme por Carballo

Estaba casi definido, porque hasta se había acordado que este lunes Felipe Carballo iba a estar en Montevideo para ponerse a las órdenes del técnico argentino Eduardo Domínguez, pero en Sevilla —fundamentalmente a la cúpula directriz del club— no le agradó nada que el jugador hablara a rienda suelta de su deseo por volver a Nacional.

La inversión realizada de 1,5 millones de dólares por su fichaje en 2017, más el hecho de que la cesión en préstamo se llevará adelante sin que el club pueda recuperar algo de la inversión hecha, generaron molestias importantes, que hicieron, entre otras cosas, que se frenara lo que estaba casi resuelto.

Sin embargo, el empresario Pablo Boselli (representante del futbolista) es sumamente optimista de que la operación se pueda destrabar, porque también se le hará ver al Sevilla que Carballo podrá potenciarse mucho con el papel que le espera por cumplir en el club de sus amores.

LA CLAVE Reconstruir la relación con Boselli Un camino distinto. La nueva dirigencia de Nacional quiere recorrer caminos diferentes. Defenderá sus intereses teniendo un relacionamiento diferente con los empresarios, pero sin dejar a nadie afuera.

​Boselli ayudará. El empresario Pablo Boselli está dispuesto a demostrar que asumirá otra actitud y de hecho colaborará y mucho para que Carballo regrese a Nacional. Incluso con el contrato del futbolista.

Guardianes de Nacional. Los integrantes de ese agrupación están conformes con la forma de trabajar de la nueva directiva y están dispuestos a dar una mano para que se recomponga —a través de asamblea— la relación con Boselli.

De hecho, no necesita hurgar mucho en el archivo para encontrar elementos que sostengan su afirmación. Por ejemplo, en el partido del pasado domingo en el que Sevilla Atlético cayó de visitante 2-0 ante el Ibiza, el mediocampista uruguayo ingresó a los 73 minutos de juego.

El técnico Luciano Martín no le está dando la cabida necesaria como para que Carballo ratifique sus condiciones deportivas. Y no hay que olvidar que a eso se le suma que todavía no ha logrado el pasaporte comunitario.

En consecuencia, el nuevo viaje de Boselli a Sevilla es lo que terminará abriendo definitivamente las puertas para que Carballo sea la quinta incorporación de los tricolores. Siempre y cuando no se produzca una antes, porque según supo Ovación en cuestión de horas se oficializará la incorporación de otro jugador más.

Los datos no fueron entregados de forma precisa, pero fuentes tricolores indicaron que Eduardo Domínguez —tras un extenso repaso de infinidad de videos de varios futbolistas— encontró un jugador uruguayo que actúa en el exterior al que se le brindará la posibilidad de proyectar su carrera en los tricolores. Aparentemente, siempre siguiendo la línea informativa entregada por las fuentes, se trata de un futbolista poco conocido.

En todo caso la de Carballo si no es la quinta, porque se le anticipa otro, será la sexta incorporación de Nacional.