Un regreso feliz: Gastón lo gritó con alma y vida

El reloj pasaba, la pelota no entraba y el hincha ya se impacientaba porque el equipo no llegaba al gol. Se jugaban los descuentos y como la historia marca, Peñarol siempre fue al frente buscando el triunfo. No se conformaba con otra cosa que no fueran los tres puntos jugando como visitante en el Parque Rodó.



Y llegó. Costó, pero lo consiguió. En una jugada en la que 10 de los 11 jugadores aurinegros en cancha tocaron la pelota (solamente Brian Rodríguez no participó, pero arrastró marcas) con más de un minuto y medio de posesión, con transición desde la defensa al ataque pasando por la zona de volantes, el equipo de Diego López volvió a irse del Estadio Luis Franzini con una agónica victoria.

Tal como había pasado en noviembre de 2018 cuando aquel 2-1 en la hora le dio el triunfo para quedarse con la Tabla Anual, anoche Peñarol sumó tres puntos que a la hora de pasar raya en el cierre del Torneo Apertura, pueden valer una enormidad.



Gastón Rodríguez fue el protagonista. Ese delantero que no había tenido el mejor de los rendimientos en su primer pasaje por el club en 2016-2017 y que salió a préstamo a Liga de Quito en 2018, volvió por la revancha y el comienzo no pudo ser mejor.



Entró a los 84 minutos por Lucas Viatri y en una de las pocas chances que tuvo, la mandó a guardar.

Fue a los 92’, cuando el encuentro ya transitaba en zona de descuentos. Y la jugada de ese gol, el único del partido, merece un capítulo aparte porque fue el reflejo de la filosofía de juego que Diego López le impuso a este Peñarol.



Es que todo nació en una pelota mal jugada por Defensor Sporting. Cristian Lema en lugar de rechazar la jugó hacia atrás y ahí comenzó una secuencia de toques para arrancar una jugada que iba a desembocar en la red violeta.



La tocaron 10 futbolistas. La pelota fue de izquierda a derecha dos veces hasta que Walter Gargano encontró por derecha a un desmarcado Giovanni González, quien mandó el centro al área para que Gastón Rodríguez, el de Peñarol, venciera la resistencia del Gastón Rodríguez de Defensor Sporting que no tuvo una salida feliz.

La alegría de toda la tribuna Ghierra que explotó, la emoción del “9” aurinegro y el desahogo de un equipo que hizo todo para conseguir el triunfo marcaron el cierre del partido en el Franzini ante un Defensor Sporting que reservó a cinco de sus habituales titulares de cara al encuentro del miércoles por Copa Libertadores y que tuvo en Martín Rabuñal a su mejor figura.



Pero del otro lado estaba el actual bicampeón del Uruguayo que demostró que está para pelear otra vez el título y de movida, en un partido complicadísimo, sumó tres puntos que pueden valer oro.



Gastón Rodríguez fue el gran protagonista para romper el cero y para que Peñarol se llevara la victoria. Quiso volver, la peleó y tuvo el regreso más feliz a Peñarol.