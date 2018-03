Regresan Cougo y Rabuñal

En los últimos años los partidos entre Nacional y Defensor Sporting se han tornado especiales por la incidencia que tienen en los desarrollos de los campeonatos. En esta oportunidad el duelo se disputará en la sexta fecha del Torneo Apertura y encuentra a los tricolores segundos con 12 puntos, a uno de los líderes Peñarol y Danubio, mientras que los violetas están terceros, apenas dos unidades abajo de los albos.



La buena noticia para el técnico Eduardo Acevedo es que podrá contar para enfrentar a Nacional el sábado en el Gran Parque Central con dos jugadores importantes en el andamiaje colectivo: Ayrton Cougo y Martín Rabuñal, aunque este último no es seguro que sea titular.



Contra Fénix, en el triunfo 3-2, Acevedo no contó con ellos y Defensor Sporting los extrañó.



El entrenador de los violetas -que la semana pasada recibió su premio por haber sido elegido el mejor técnico del fútbol uruguayo en el 2017 en la encuesta de El País en la que votan periodistas del medio- aún no dio pistas sobre la posible oncena que puede llegar a colocar.



Ayer los suplentes violetas hicieron fútbol contra Central Español y ganaron 1-0 en el complejo Arsuaga con gol del panameño Cecilio Waterman.



Agustín López; Emilio Zeballos, Emiliano Álvarez, Santiago Carrera; Emanuel Beltrán, Robert Ergas, Martín Rabuñal, Claudio Rivero, Joaquín Piquerez; Pablo López y Cecilio Waterman.

Los titulares, en tanto, realizaron trabajos regenerativos con el “profe” Mena.



Defensor molesto con los tricolores



El lunes empezó la venta de boletos para el partido del sábado entre Nacional y Defensor Sporting, que se jugará en el Gran Parque Central a partir de la hora 19.30. Esta vez, los presididos por José Luis Rodríguez le dieron a los hinchas violetas únicamente el sector de la tribuna Héctor Scarone que generalmente se le asigna a los visitantes, algo que no fue bien visto por el conjunto fusionado.



“Lamentablemente nos enteramos el lunes cuando la AUF nos comunicó que Nacional nos había asignado el sector que tiene contra una punta de la Scarone para los visitantes, donde tiene todos esos alambrados que hacen que la visión de la cancha sea desastrosa. En 2017 hubo un acuerdo por el cual Defensor Sporting le asignó a Nacional 2.800 entradas en la tribuna Ghierra del Franzini y Defensor cuando fue al Parque Central tuvo toda la Scarone. Eso es lo que pensábamos que iba a ocurrir en 2018, pero Nacional sin siquiera consultar decidió otra cosa”, dijo Daniel Jablonka molesto en Sport 890.