Regresa Oliveros al lateral y Orihuela se mantiene en la zaga de Nacional

Nacional tendrá una gran baja para el partido de este domingo ante Boston River (Estadio Centenario, hora 20.00) por la penúltima fecha del Torneo Intermedio. No tendrá a su capitán y goleador, Gonzalo Bergessio, quien está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, lo cual en realidad no deja de ser una buena noticia porque asegura presencia en el clásico de la siguiente semana.

A la baja del argentino, quien será reemplazado por Thiago Vecino, se sumará la de Matías Laborda (también sancionado) y la de Gabriel Neves, quien volvió a dar positivo de COVID-19 y por tanto se perderá este y el próximo juego. Esto lleva al técnico Jorge Giordano a hacer variantes.

El que sí retorna es Agustín Oliveros, cuyo último test de coronavirus dio negativo, por lo que se mete en la oncena y más precisamente en el lateral derecho de una línea de cuatro que tendrá como zagueros centrales a Renzo Orihuela (quien continúa en la formación) y al brasileño Paulo Vinicius, ya que Guzmán Corujo continúa en recuperación del problema de rodilla que le impidió estar en el empate 0-0 ante Independiente del Valle por Copa Libertadores el miércoles.

Sale del equipo titular Rafael García y se mete Ignacio Lores para un 4-3-3, que tendría a los siguientes protagonistas:

Sergio Rochet

Armando Méndez

Renzo Orihuela

Paulo Vinicius

Agustín Oliveros

Joaquín Trasante

Emiliano Martínez

​Felipe Carballo

Alfonso Trezza

Thiago Vecino

Ignacio Lores

Aunque todavía no se ha dado a conocer la lista de convocados, todo apunta a que Luis Mejía (ya terminada su cuarentena y con hisopado negativo) retorne a la convocatoria y ocupe un lugar en el banco de suplentes, luego del episodio en el que no aceptó estar entre los relevos y que llevó al cuerpo técnico a no tenerlo a la orden para el partido ante Deportivo Maldonado.