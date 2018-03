Y regresa... Charlie Good

"Loco”, pero no tanto. Carlos Bueno dio marcha atrás y decidió seguir jugando al fútbol, ahora como nuevo jugador de Cerro Largo Fútbol Club.



A mediados de 2017, tras consagrarse campeón con el Santa Tecla en El Salvador, “Charlie Good” anunció su retiro del fútbol profesional, y anunciaba tener planes para su futuro. “Salvo que me llame Peñarol, no quiero seguir jugando. Por el único equipo que seguiría en actividad seis meses más, es por Peñarol”, tiró después de su experiencia en Centroamérica.



Sin embargo, dos semanas atrás, el delantero de 37 años reconoció en diálogo con Ovación su intención de volver a las canchas y continuar con su carrera de futbolista.



“Tengo muchas ganas de jugar. Me aburro sin hacer nada y mi pueblo ayuda. Siento que envejezco más rápido y eso es lo que yo no quiero. El tiempo pasa y hay que asumirlo, pero no me siento tan viejo como para vivir como lo estoy haciendo. Tirado todo el día tomando mate. Si bien disfruto mucho de los niños y de la familia, siento que me falta algo”, explicó Bueno semanas atrás a Ovación.



Finalmente, el domingo a última hora, Cerro Largo anunció en sus redes sociales la llegada del delantero artiguense para disputar el campeonato de Segunda División.



De esta manera, Bueno regresará al fútbol activo y lo hará para formar parte del plantel arachán. “Bienvenido Carlos Bueno al Cerro Largo Fútbol Club”, escribió en su cuenta de twitter el club.



El delantero de 37 años, lucirá la casaca blanquiazul en el Campeonato Uruguayo de Segunda División Profesional.



Seis meses después de anunciar su retiro tras coronarse Campeón con el Santa Tecla, el artiguense volverá a calzarse los cortos. “Yo me voy a mi casa, me retiro, estoy agradecido con la gente de Santa Tecla por la amabilidad que tuvieron conmigo, me voy muy feliz. Lamentablemente, no pude rendir porque tuve lesiones, lo siento mucho, pido disculpas”, dijo a la prensa salvadoreña. A partir de mañana, volverá a ser “Charlie Good”.

datos Jugó en grandes del mundo Peñarol, PSG, Boca Jrs, San Lorenzo, Sporting de Lisboa, Real Sociedad, ‘U’ de Chile, ‘U’ Católica, entre otros, defendió Bueno.



Bueno jugó en el Wanderers de Artigas, y ahora defenderá los colores del Cerro Largo Fútbol Club, ambos equipos de “tierra adentro”.