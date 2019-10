El reemplazo de Thibaut Courtois: ¿malestar o bajo rendimiento?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El árbitro pita el final del primer tiempo, los jugadores de Brujas se empiezan a reunir dentro de la cancha para preguntarse si es verdad que están ganándole 2-0 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu por la Champions League 2019-2020 porque todos piensan que están soñando. En las tribunas ocurre lo opuesto. Los aficionados madridistas están sufriendo una pesadilla.

Los silbidos empiezan a hacerse notar, pero hay algunos que están personalizados y tienen como blanco al arquero belga Thibaut Courtois. Cuando se acerca al túnel para retirarse, la pitada (como dicen los españoles) se hace más sonora. El soberano está dando su veredicto: reprueba la actuación del golero.

recelo La afición prefería a Keylor Navas

La cosa no viene de ahora. El costarricense Keylor Navas había sido uno de los mimados por los hinchas merengues. Se había bancado la suplencia y cada vez que era llamado a actuar, respondía en gran forma. Desde el año pasado los aficionados ya apuntan contra Courtois y con cierta lógica: no convencían sus actuaciones en LaLiga y para colmo, cuando Navas entraba para defender el arco en Champions League (en la cual era utilizado) tenía grandes actuaciones.

No gustó nada que, por supuestas presiones de Courtois, Navas fuera traspasado al Paris Saint-Germain, donde para colmo fue clave en la victoria 1-0 de visitante sobre Galatasaray .

Los goles ¿Fue responsable Courtois?

A un costo de 35 millones de euros, Courtois llegó con el rótulo de uno de los mejores arqueros del mundo procedente desde el Chelsea y hasta ahora los madridistas sienten que no dio la talla. Ahora bien: ¿tuvo la culpa en los dos goles de Brujas? Definitivamente no.

En el primero el delantero Dennis quedó mano a mano con el belga y su definición fue muy poco ortodoxa. De hecho, se llevó por delante la pelota cuando la quiso parar y eso terminó confundiendo a Courtois. Fue un tanto fortuito.

En el segundo, el responsable directo es Luka Modric, quien regaló una pelota en la salida y cuando el arquero salió a achicarle el ángulo de disparo a Dennis, éste definió muy bien por sobre su cabeza. Sin embargo, hay cosas que no cierran.

eficacia Le tiran poco, le convierten mucho

Suele decirse que un arquero debe tener ángel, término que precisamente el diario As manejó en su crónica para sentenciar que Courtois no tiene. Además, se sabe que un golero de cuadro grande debe tener características especiales, porque habitualmente le llegan poco y debe estar muy concentrado.

Esto último es lo que más se le endilga por parte de la prensa a Courtois. Según reveló As, el belga ha recibido 59 goles en 44 partidos (1,34 por partido) con Real Madrid, lo que parece mucho. Y para peor, en la actual Champions le hicieron cinco (3 PSG y 2 Brujas) en ¡sólo ocho disparos!

Este dato, contrastado con que Navas era prácticamente invulnerable en Champions, lo pone en una posición mucho más incómoda.

sorpresa El cambio en el entretiempo

Como parte del arreglo para la marcha de Navas al PSG se pactó un intercambio de arqueros y llegó el francés Alphonse Areola. Había debutado exactamente una semana antes, en la victoria 2-0 sobre Osasuna por LaLiga.

Cuando Real Madrid volvió para disputar el segundo tiempo ante Brujas, sorprendió que Courtois no salía y sí Areola. ¿Qué pasó? Rápidamente el rumor se apoderó de las tribunas. Aunque no había tenido responsabilidad en los goles, no extrañó su salida, porque en la primera que le habían rematado le habían convertido y luego había tenido una intervención sencilla antes que le dispararan por tercera vez y lo vulneraran por segunda. Igual la duda estaba instalada: ¿salió lesionado o por razones técnicas? Si fuera lo primero, ¿cuál era la lesión de Courtois?

Por más que Zinedine Zidane respaldó a Courtois luego del partido, persisten dudas sobre las razones de la salida. El arquero no habló en zona mixta y el club informó que su reemplazo se debió a "problemas estomacales", pero lo que sí está latente es la pregunta: ¿seguirá el belga en el arco de Real Madrid?

Areola jugó un partido y medio y no recibió goles. De hecho, evitó el 3-0 antes de que Sergio Ramos, con un cabezazo, iniciara la remontada hasta el 2-2 final. "Nos salvó en un uno contra uno. En esa jugada estuvo muy rápido y francamente bien", dijo sobre Areola el mítico Emilio Butragueño (director de relaciones institucionales de Real Madrid) luego del partido.

La respuesta en todo caso se sabrá este sábado, cuando a las 11 de la mañana de Uruguay el Madrid reciba al Granada por LaLiga, pero Areola parece estar un paso adelante de Courtois.