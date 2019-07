Las redes hablan: “Nacho” Lores se gana el cariño mirasol

Hay quienes dicen que a las redes sociales no hay que prestarle mucha atención. Que hay gente que se escuda atrás de un alias y que muchas veces castiga demasiado, pero hay otras en las que la situación es bien distinta.

Como suele ocurrir luego de cada encuentro, Peñarol le consulto a sus hinchas, a través de Twitter, quién había sido la figura del partido y hubo un claro ganador: Ignacio Lores.

Es que quien comenzó el partido de volante por afuera y lo terminó de segunda punta hizo una gran tarea. Mostró un gran despliegue por la banda con velocidad, algún lujo necesario y hasta provocó varias chances de gol que por una cosa o por otra no pudieron terminar con su festejo.

Lores, confeso hincha de Peñarol, fue una de las grandes apuestas de Diego López y aunque no tuvo muchos minutos en 2018, anotó goles clave. Incluso en el Apertura tampoco fue de los más utilizados, pero en el Intermedio empezó a demostrar su potencial.

Ante Boston River jugó un correcto partido, frente a Progreso dio la asistencia del gol de Gastón Rodríguez y contra Danubio, sin dudas, jugó su mejor partido desde que luce la camiseta aurinegra y hasta el hincha mirasol se lo reconoció no solo en redes sociales, también con una marea de aplausos -algunos de pie- cuando se retiró para dejarle su lugar a Fabián Estoyanoff.

Lo único que le faltó ante Danubio fue el gol, aunque posibilidades tuvo porque en la primera parte luego de una buena combinación con Brian Rodríguez sacó un zapatazo que despejó con una gran estirada Federico Cristóforo, mientras que en el complemento, luego de un remate a colocar, la pelota pegó en el horizontal provocando una nueva jugada de peligro sobre el arco franjeado.

“Nacho, ¿cómo estuvo la ovación del final?”, le consultaron a Lores en un video publicado por Peñarol luego del juego ante Danubio y el atacante aseguró: “Agradezco a la gente que se porta muy bien siempre con nosotros”.

De cara a un momento donde las bajas se han acumulado, donde Peñarol perderá a Brian Rodríguez y donde el elenco mirasol enfrentará a Fluminense en un partido muy importante, Diego López debe estar contento con las actuaciones de Lores.

El jugador se ha destacado en los últimos encuentros y eso no solo lo motiva, también genera que el hincha aurinegro lo considere una pieza importante y que poco a poco se pueda empezar a ganar un lugar que por ahora solo consiguió en 15 partidos en un año y medio, el lugar de titular en el once aurinegro.

LESIÓN

Gastón Rodríguez se pierde el duelo ante Fluminense

Sorprendió a más de uno cuando se vio a Agustín Canobbio cambiado para ingresar al campo de juego, pues apenas pasaban 20 minutos de juego en el Campeón del Siglo. Y es que no había una aparente lesión, aunque sí existía: la de Gastón Rodríguez. En una de las jugadas donde quedó mano a mano con Cristóforo y no pudo definir de manera certera para poner el gol aurinegro, sintió un fuerte dolor en el posterior que lo obligó a retirarse de la cancha antes de tiempo y además a perderse el duelo ante Fluminense de mañana. Tras el encuentro se confirmó que el delantero sufrió una distensión en el posterior del muslo y por eso no será de la partida ante el elenco brasileño.