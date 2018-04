¿Qué les queda a los candidatos al título en la recta final del campeonato?

Tan solo cuatro fechas quedan para definir el Torneo Apertura. Nacional (28 puntos) y Peñarol (26) están cortados del resto y parecen disputar un mano a mano por quedarse con la primera mitad de la temporada.



Además, son los únicos equipos que dependen de sí mismos para campeonar ya que se enfrentarán en la fecha 13. Si el tricolor se lleva el triunfo, puede allanar el camino para conseguir el título. Si lo hace Peñarol, pasará al frente a solo dos jornadas del final. Si empatan, el campeonato continuará abierto y les dará aún más vida a los clubes que vienen atrás.



Hoy los únicos que pueden hacerle fuerza a los grandes son Defensor Sporting y Danubio. Ambos tienen 21 puntos. Prácticamente no tienen margen de error, pero tienen la ventaja de enfrentar cada uno a uno de los grandes en la última fecha: el "Tuerto" a Peñarol en el CDS y la "Franja" a Nacional en Jardines. Además, en la fecha 13, el violeta ya sabe que ganará los puntos ante El Tanque Sisley.



El que puede entreverarse en la disputa es Liverpool si finalmente gana en los escritorios de la AUF los dos puntos que reclama ante Boston River (argumentan que el preparador físico rojiverde, inhabilitado, ingresó a la cancha). Si lo consigue, el negriazul llegará también a las 21 unidades. En el camino le quedan: Defensor (Franzini), Racing (Belvedere), River Plate (Saroldi) y Wanderers (Belvedere).



Cuatro fechas para definir qué equipo se queda con el Apertura y se mete ya mismo en la definición por el Campeonato Uruguayo. Cuatro fechas que también serán muy importantes a fin de año cuando se pase raya y se defina la Tabla Anual y los puestos de clasificación a las copas internacionales.



Fecha 12:



- Nacional vs. Boston River (Gran Parque Central)

- Peñarol vs. Fénix (Centenario)

- Defensor vs. Liverpool (Franzini)

- Danubio vs. Torque (Casto Martínez de San José)



Fecha 13:



- Peñarol vs. Nacional (Centenario)

- Defensor ganará los puntos ante El Tanque

- Danubio vs. Rampla Juniors (Jardines del Hipódromo)



Fecha 14:



- Nacional vs. Atenas (Gran Parque Central)

- Peñarol vs. Progreso (Escenario a definir: el "Gaucho" será local)

- Defensor vs. Boston River (Franzini)

- Danubio vs. Fénix (Capurro)



Fecha 15:



- Nacional vs. Danubio (Jardines del Hipódromo)

- Peñarol vs. Defensor (Campeón del Siglo)