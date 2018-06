Recoba: "Está confirmada la fórmula con Fuentes, pero lo estamos viendo"

El "Chino" Recoba es uno de los posibles candidatos para las elecciones del Club Nacional de Football y pese a que aún no definió en qué lugar iría, confirmó en el programa "Punto de partida", de Tiempo TV, que "está confirmada la fórmula con José (Fuentes), pero lo estamos viendo". Además afirmó que no habrá lista única ni unión con Eduardo Ache y Alejandro Balbi para las próximas elecciones en Nacional.

El exjugador tricolor expresó que: "Está la posibilidad, estoy viendo, hay cosas que se pueden hacer y otras que no. Nadie tiene una varita mágica, menos yo, para cambiar todo. Si me toca estar trataré de hacer un proyecto no para cuando yo sea Presidente, sino para el futuro".

Recoba también manifestó: "Hoy el club tiene una realidad complicada en todo sentido, yo no voy a intentar hacer algo que sé que no puedo hacer. Nacional está por encima de todos."

El "Chino" además aclaró: "Con Alejandro (Balbi) tenemos una relación hace años. Con Eduardo (Ache) nunca hubo un trato ni de jugador-presidente, no sé por que motivo. Tuvimos una reunión para aclarar cosas, pero en general, él tenía que escuchar de mi boca lo que yo pensaba sobre algunos temas, aclarar cosas que pasaron"