Álvaro Recoba confirmó que será candidato a presidente

"No llevo los tiempos de lo que es una elección. Hay gente que sabe y te dice 'en tal momento hay que empezar a hacer una campaña'. Yo no lo puedo pensar como político, pero sí como una persona que desde el momento que dejó de jugar cree que el mejor lugar para tomar decisiones buenas para el club es desde la presidencia", señaló Álvaro Recoba, el jueves por la tarde, en Último al arco (Sport 890).



"Faltan muchos meses de acá a diciembre, pero sí me estoy preparando para en las elecciones de diciembre hacer lo posible para estar al frente del club", agregó el "Chino".



Recoba confirmó además que José Fuentes irá como candidato a vicepresidente en la fórmula.



Asimismo, añadió: "Lo que tengo es tiempo y ganas de ver algo mejor. No digo que todo esté mal, pero sí cosas en las que puedo aportar otra visión junto con otra gente. No le debo favores a nadie y con José lo que queremos es sumar gente que tenga las mismas intenciones que nosotros. Voy a buscar que el equipo sea el mejor para ayudar al club".

Polémica:



- "Me han atacado para que responda. Dicen que no tengo experiencia para ser presidente y que soy representante".



¿Iván Alonso?



- "Es un persona un poco más inteligente que la media. Si él me quiere acompañar, seguramente esté con nosotros".

La opinión de Fuentes:

"Recoba como presidente de Nacional puede potenciar enormemente al club. Es una marca en Europa. Acá se intenta subestimar a alguien que se ha codeado con lo más selecto del fútbol. No lo sabe todo pero la tiene clarísima", señaló este viernes a la mañana en 100% Deporte (Sport 890).