El reclamo: "¡traigan jugadores!"

Faltaban pocos minutos para que terminara el partido frente a River Plate y el equipo local ganaba 1 a 0. En la tribuna donde estaba la hinchada carbonera, había un sector separado por vallas, donde se encontraban algunos dirigentes, funcionarios y los jugadores que no fueron de la partida, como el “Cebolla” Cristian Rodríguez y Guzmán Pereira.



Los hinchas, molestos por el resultado y por qué no por los dos empates anteriores, comenzaron a gritar hacia ese lugar reclamando por jugadores. Seguramente, por la partida de varios de ellos.



“¡Traigan jugadores!”, gritaban enardecidos hacia el sector donde también se encontraba el gerente deportivo Carlos Sánchez. El “Tío” no se quedó callado y les respondió. Hasta que al final, se retiró.