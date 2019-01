"No recibí ninguna propuesta del club para renovar"

Gonzalo Bergessio habló este sábado y fue claro respecto a su relación con Nacional: “Salió en las redes sociales como que yo no quiero ir (a Nacional) por la parte económica... Verdaderamente no recibí ninguna propuesta del club para que yo renueve. Que quede claro. La gente tiene que saber la verdad”.



Además, en conversación con Fox Sports Argentina, el goleador del pasado Campeonato Uruguayo agregó que “la decisión que tomen (los dirigentes) va a estar bien. Si tengo que estar, estaré contento porque me encariñé con el club y creo que puedo darle mucho, pero si no estoy ojalá que los que se queden puedan hacer un buen año y conseguir triunfos y títulos”.



Nacional había publicado el último día del año en sus redes sociales que con Bergessio era con el único jugador que se estaba negociando. “Tras comunicarse con los 14 jugadores cuyos contratos vencen este 31 de diciembre, Nacional decidió no renovarlos y sólo se entabló un ámbito de negociación con Gonzalo Bergessio”, decía textualmente.



El cordobés puntualizó que “si el club está tratando de reducir el presupuesto, me parece bien, y ojalá que pueda salir adelante como el club grande que es, pero no hubo oferta”.



El atacante analizó su temporada en el fútbol uruguayo. “El año fue muy positivo. Me tocó hacer muchos goles, la gente se encariñó conmigo y yo con el club. Fue un año muy bueno, lástima que no pudimos ganar el Campeonato Uruguayo en el final”, analizó sobre su temporada.



En tanto, Bergessio confirmó el interés de Deportivo Cali: “No tengo representante, me manejo yo solo. Hablé con la gente de Deportivo Cali, y han mostrado mucho interés, pero no cerré en ningún lado. Está la posibilidad pero no hay nada cerrado. Es un gran club y sería un lindo desafío”.