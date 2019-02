Rechaza la incidencia "del poder económico en las decisiones políticas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de la Comisión Normalizadora, Pedro Bordaberry, no cree que el argumento esgrimido por nueve clubes para postergar el inicio del Campeonato Uruguayo sea realmente el de la falta de fijación de fecha para las elecciones en la AUF. Al dirigente no le gusta nada que aparezca de fondo una vinculación de las elecciones con el comienzo del torneo porque allí puede darse un conflicto de intereses, entre las dificultades económicas de algunas instituciones y la injerencia del poder económico con las decisiones políticas.

Además, Bordaberry fue muy preciso al establecer con claridad que hace 15 días se puso en conocimiento de los clubes el reglamento de funcionamiento del Congreso, y nada más que una institución entregó su respuesta.

En todo momento, según Bordaberry, se tuvo al tanto a los clubes de la hoja de ruta que marca reglamentariamente el nuevo Estatuto de la AUF, cuyos pasos no pueden saltearse.

De hecho, el presidente de la Comisión Normalizadora enfatizó que la reunión del próximo miércoles, fijada por el Consejo de Liga no tendrá nunca carácter resolutivo, en virtud de que no existe consenso sobre cómo debe funcionar el Congreso.

En diálogo con 100% Deporte (Sport 890), la máxima autoridad de la AUF hoy en día señaló "el Congreso ya estaba citado para el miércoles que viene. Es decir, no somos nosotros los que fijamos la fecha de las elecciones, es el Congreso. O sea, que no es que yo me despierto hoy y digo hay elecciones el 28 de febrero. Hay que seguir una serie de procedimientos".

Al ahondar en ello, Bordaberry fue contundente: "En este tipo de cosas soy muy claro, y me genera una gran preocupación que el inicio del campeonato coincidan con la fecha de la elección. Porque en el contrato que hay con la Televisión está previsto que la TV pueda adelantar dinero. Entonces, si se necesita dinero para empezar el campeonato y se va a pedir a la empresa, obviamente que hay una injerencia de quien tiene el poder económico en las decisiones politícas. Por eso debería separarse en el tiempo y no hacerlo coincidir".

"Hay que sacarse la venda de una vez por todas" "Si alguien le debe dinero a una empresa y esa empresa va a tener un contrato con la Asociación, debería declararlo previamente y ver cuánta incidencia se puede tener" Pedro Bordaberry

Hincándole el diente al tema de fondo, Bordaberry no tuvo reparos en opinar que "el gran tema que hay en el fútbol uruguayo, y por suerte está previsto en el nuevo Estatuto, son los conflictos de interés. Acá hay que sacarse la venda de una vez por todas y darse cuenta que si alguien le debe dinero a una empresa y esa empresa va a tener un contrato con la Asociación, debería declararlo previamente y ver cuánta incidencia se puede tener. En ese sentido hay que empezar a ser bien claro por el bien del fútbol uruguayo y por la transparencia".

el proceso Cómo se fijan las elecciones

Cuestionando con firmeza el argumento sostenido por las instituciones para aplazar el comienzo del Torneo Apertura a la espera de la fijación del acto eleccionario, el titular de la Comisión Normalizadora indicó: "La hoja de ruta que marca el Estatuto dice que primero hay que aprobar un reglamento de funcionamiento del Congreso. Ese documento fue mandado hace 15 días a todos los clubes y recibimos la respuesta solamente del Montevideo Wanderers. Eso es lo primero que hay que aprobar, porque sin reglamento de funcionamiento del Congreso no se puede funcionar. Como no obtuvimos respuesta, ya enviamos para que se apruebe el reglamento electoral, para ver cómo se vota. Entre medio hubo algunas dudas de cómo van a funcionar la Mesa Ejecutiva y los consejos y se envió también. Si el miércoles que viene se aprueba todo se cita a un nuevo Congreso para dentro de diez días y ese Congreso es el que fijará las elecciones, que se realizarán 30 días después. En los primeros 20 días se presentan las candidaturas y en los 10 siguientes se tienen a los candidatos".

"Primero debe estar en funciones el Congreso" "La reunión del próximo miércoles no tiene condición formal, porque no está consensuado el reglamento de funcionamiento del Congreso" Pedro Bordaberry

Para ser más claro, todavía, Bordaberry señaló que "la reunión del miércoles que viene no tiene condición formal, porque si no tenés consensuado un reglamento de funcionamiento de Congreso no podés funcionar. Acá primero hay que nombrar un Tribunal Electoral, un Tribunal de Apelaciones Electoral, hay que aprobar el Código de Ética, que ya se realizará en Uruguay y no en la Conmebol. Hay que aprobar las normas de transparencia. O sea, son muchas cosas las que hay que hacer y no se pueden saltear los pasos que marcan en estatuto. Y esto hace 15 días que está enviado. No es que lo mandamos ayer".

Por esa razón, defendió su análisis de lo que terminó originando la determinación de nueve instituciones. "¿La explicación es que no hay un trámite para llamar a elecciones? No creo que sea eso. No me parece que la postergación sea porque no hay un llamado a elecciones. Y si hay clubes que tienen problemas para iniciar el campeonato por falta de recursos, yo pregunto: ¿es bueno que se haga coincidir el comienzo del torneo con las necesidades económicas y la posibilidad de que una empresa que tiene un contrato con la Asociación les adelante un dinero y después pueda tener opinión en un tema de decisión política? ¡Creo que no! Y esto hay que sincerarlo".

"Hay una coincidencia en estas cosas que no me gusta" "No sé si Tenfield tuvo incidencia, pero esto me hace acordar al tema del contrato de Nike y Puma. Incidencia pública no la tuvo, lo que sí es que hay una coincidencia en estas cosas que no me gusta" Pedro Bordaberry

Consultado sobre si él analizaba que Tenfield había tenido incidencia en las opiniones de las instituciones, Bordaberry dijo: "No sé si Tenfield tuvo incidencia, pero esto me hace acordar al tema del contrato de Nike y Puma. Incidencia pública no la tuvo, lo que sí es que hay una coincidencia en estas cosas que no me gusta. El tema de los contratos y la parte económica van por un lado y lo político deportivo por otro. Tienen que ser independientes. Y por suerte en el nuevo estatuto está cómo hay que proceder. Hay que poner a funcionar el organismo de contralor, si queremos un fútbol uruguayo independiente".