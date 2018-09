Otra receta

El gol y la expulsión

Lucas Viatri "Yo Me voy contento y enojado a la vez por el gol porque no me di cuenta que ya tenía tarjeta amarilla. Si mal no recuerdo, nunca me echaron en mi carrera. Es una sensación rara y más cuando es después de una alegría. El que entre por mí lo hará de la mejor manera. Lo importante es sumar de a tres. Eso me pone más contento que hacer o no hacer goles”, dijo.