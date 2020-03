La recaudación del clásico del Intermedio generó una relación fría entre los grandes

*Cuentan que la relación entre Nacional y Peñarol, que había comenzado con entusiasmo y gran empuje por las posturas de los dos presidentes, hoy están...

*Frías y cada vez más distantes.

*Dicen que...



*Además de mirarse de reojo por los vaivenes deportivos, por la forma de proceder ante las situaciones que se generan por los fallos arbitrales, el desgaste se está provocando por un tema económico.

*La historia que provocó el enojo y el alejamiento empezó a generarse...



*En el Torneo Intermedio.

*Según narran en los pasillos de la AUF...



*Un planteo de los equipos en desarrollo para proteger sus alicaídas arcas terminó provocando la situación que dividió a los grandes.

*El origen del asunto es...



*Que los equipos chicos remarcaron de forma contundente que se verían perjudicados por la cantidad de palquistas y butaquistas con los que cuentan los clubes grandes, los que aceptaban dividir la recaudación pero sin calcular los lugares fijos que se iban a entregar. La solución a la que arribaron, y que quedó escrita, es que el resarcimiento económico se daría en los últimos dos compromisos de los equipos 1 y 2 del fixture. Ambos cerrarían su actuación en el grupo en calidad de visitantes.

*Y ahí, sin quererlo, nació la cuestión...



*Porque a diferencia de lo que se estimaba, porque se partió de la base de que Peñarol y Nacional serían el 1 y 2, los tricolores terminaron siendo el número 3. Pasó a ocupar un lugar en el mismo grupo que el aurinegro y enfrentó la séptima fecha en calidad de locatario.

*Peñarol, entonces, a través de su presidente Jorge Barrera...

*Procuró entablar una negociación con José Decurnex para que la recaudación del clásico, a diferencia de lo que decía el reglamento del Intermedio, se dividiera en partes iguales.

*Pero, Decurnex...



*Que no había tenido éxito cuando buscó el apoyo de Peñarol para modificar el planteo de los equipos en desarrollo, ofreció una respuesta negativa.

*También cuentan que recientemente en un club de Primera división jugaron al contraespionaje...



*Para tratar de encontrar al responsable de filtrar información a un periodista radial y televisivo.

*Dicen que el gerente del club y un integrante del cuerpo técnico idearon...



*La trampa perfecta.

*¿Qué hicieron...?



*Armaron y publicaron una lista de futbolistas convocados con dos errores. Estaba un jugador que no iba a estar y faltaba el que sí iba a estar.

*Después que la información llegó a destino...



l Pusieron la nómina de verdad. La que fue informada por otro periodista. Y compañero del primero.

LA YAPA

Visto y oído

El cuento era personal pero salió al aire

​La luz roja se encendió y la entrevista con el funcionario de un club importante comenzó a desarrollarse en la radio deportiva. Se ofrecieron detalles muy concretos y todo normal hasta que el entrevistado dijo: “esto te lo cuento a vos”. No se había percatado que estaba al aire.



Un jugador se enojó y encaró a un dirigente

Dicen que en el cierre de la temporada pasada a un futbolista de trayectoria no le cayó nada bien las insinuaciones que aparecían sobre su persona y, particularmente, los dichos de algún directivo. A ese dirigente lo increpó con dureza y hubo que interceder.



Hay bronca por financiar el viaje de un medio

Algunos directivos de un club se sorprendieron porque en el rubro gastos de una delegación que viajó al exterior se incluyó el pago a un medio de comunicación. La sorpresa fue grande porque no hacía mucho que se había resuelto no seguir contribuyendo de esa forma.