El clásico ya pasó, Nacional no pudo liquidar el juego y terminó empatando un partido que se había presentado favorable por el tempranero gol en el inicio del complemento de Sebastián Fernández y las ocasiones de gol que el equipo generó tras el tanto. Los tricolores ya tienen otro enorme desafío a la vuelta de la esquina. Es que desde mañana comenzarán a jugar la llave de cuartos de final de la Copa Sudamericana contra Fluminense, en el estadio Nilton Santos, a partir de las 19.30.

Ese primer partido será clave. Si pretende avanzar de fase y llegar a las semifinales, Nacional no puede repetir los errores que cometió en la fase pasada contra San Lorenzo, donde había complicado la serie en el Nuevo Gasómetro (1-3), más allá de que después hizo un gran partido en el Gran Parque Central para clasificar (2-0). Los albos conocen muy bien la importancia del gol a favor jugando de visita, porque haber anotado uno en Argentina le posibilitó avanzar.

Si bien este Fluminense no aparece como un “cuco”, sí es un equipo con virtudes que pueden perjudicar a Nacional y que lo hacen un rival complicado, sumándole que es un conjunto brasileño, que históricamente le ha costado a los clubes uruguayos, independientemente de que los tricolores han sabido obtener resultados positivos en los últimos años.

El equipo de Marcelo Oliveira no es uno tan típico de tierras norteñas. No se sonroja si tiene que jugar a la contra y no se desespera si no tiene el balón. Es un conjunto pragmático, que hace lo imposible por obtener el resultado, basado en su actitud. Quizás el partido que le ganó a Defensor Sporting en Maracaná 2-0 hace dos fases atrás, y que los uruguayos lo tenemos muy presente, no sea el mejor ejemplo para analizar a este equipo, ya que esa noche los violetas le cedieron todo el terreno y se dedicaron a defender, mientras que los brasileños insistieron por todos lados hasta llegar a los dos goles en el final.

Con respecto a una posible alineación de Nacional, se podría dar el regreso de Matías Zunino, un jugador que fue siempre titular en la Sudamericana, que le da mayor consistencia defensiva al equipo y que le aporta gol. Teniendo en cuenta la oncena del clásico, su ingreso se daría en lugar de Brian Ocampo, que cumplió una actuación irregular el sábado. El juvenil no fue incluido en la lista que viajó ayer, ya que esta semana entrenará con la selección Sub 20. Queda la interrogante de qué sucederá con Gonzalo Castro y Sebastián Fernández, si jugarán los dos o si uno esperará en el banco de suplentes. Leandro Barcia asoma como candidato para reemplazar a uno de ellos. El “Chory” cumplió un buen partido clásico, pero terminó exhausto tras los 90’ y ese aspecto sería el condicionante, aunque lo probable es que sea titular.

Alexander Medina sorprendió el sábado con la titularidad de Fernández, pero como suele ocurrir en los clásicos “Papelito” respondió. Teniendo en cuenta que el tricolor juega de visitante, que será un partido muy desgastante y que el 30 terminó el clásico con una contractura en el gemelo, Barcia podría quedarse con su lugar. El floridense aporta intensidad y cubre muy bien los espacios. Ya jugó como titular contra Sol de América en Paraguay, cuando los albos igualaron 0-0.



¿Qué juego debe hacer el tricolor?

Si Nacional pretende sacar un resultado positivo de Río de Janeiro, deberá realizar un partido inteligente, con poco espacio entre sus líneas y tapando bien las bandas del rival, precisamente una de las fortalezas de Fluminense. Además, los tricolores se encontrarán con un adversario que también apuesta mucho a la intensidad y a la concentración durante los 90 minutos. A los dirigidos por el “Cacique” Medina le sirve que el partido sea cerrado y no abierto. Gonzalo Bergessio no viene en buena racha, porque hace tres partidos que no marca, pero será una buena jornada para reivindicarse.



Dos se reparten los goles en la Sudamericana.

Nacional tiene cuatro goles a favor en la Copa Sudamericana y sólo dos jugadores han anotado. Se trata de Matías Zunino y Gonzalo Bergessio. El jugador polifuncional le marcó a Sol de América y San Lorenzo en el Gran Parque Central, mientras que el futbolista cordobés le anotó dos goles al club de Boedo, su exequipo. De penal en Argentina y el definitivo 2-0 en Uruguay.

Rolín viajó y estará a la orden.

Alexis Rolín no pudo estar en el clásico debido a la contractura que sufrió en el posterior de su pierna izquierda ante Boston River. Por ello, ayer en la tarde fue probado por el cuerpo médico, respondió satisfactoriamente y finalmente viajó con la delegación ayer por la tarde rumbo a Río de Janeiro. Resta saber si se meterá en el equipo y si continuará en la oncena Rodrigo Erramuspe junto a Rafael García.

Webó con la camiseta número 23.



El camerunés Pierre Webó es la principal novedad en la lista de los que viajaron ayer a la tarde a Río de Janeiro. Fue inscrito para esta fase en lugar del juvenil Armando Méndez y usará la camiseta 23. Además viajó Gabriel Neves y no lo hizo Brian Ocampo, ya que esta semana estará abocado a la selección Sub 20. Nacional se hospedará en el Hotel Windsor Marapendi en Barra Da Tijuca.