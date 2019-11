Real Madrid vuelve a Uruguay con un sueño mundial y un gran premio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego del éxito de las iniciativas de enero y febrero, vuelven las clínicas de la Fundación Real Madrid y ahora el sueño puede ser mundial.



Del 16 al 20 de diciembre, Montevideo recibirá nuevamente las clínicas de entrenamiento de la Fundación Real Madrid. En las ediciones pasadas, fueron más de 500 niños los que participaron en las actividades organizadas por Chamartín Latam, empresa partner oficial de la Fundación.

Las inscripciones están abiertas en su página web www.frmclinicsuruguay.com. Quedan los últimos dos grupos disponibles para que niños y niñas de entre 6 y 17 años puedan participar. Las ediciones anteriores tuvieron puntos muy altos, que aseguran a todos que se sumen en diciembre la posibilidad de vivir una experiencia futbolística de primer mundo y muy cercana a la familia.

En esta oportunidad, las actividades se llevarán a cabo en el nuevo complejo de alto rendimiento del Carrasco Lawn Tennis Club, ubicado en camino Gonchi Rodriguez. Estas nuevas instalaciones, sin dudas de las más modernas del país, estarán a la altura de lo que estas actividades requieren, por lo que será una excelente oportunidad para aquellos que quieran conocer la iniciativa y disfrutar de ella.

Foto: Fundación Real Madrid.

Quienes participen tendrán además la oportunidad de vivir la experiencia de conocer el Estadio Centenario por dentro, y además de entrenar y jugar partidos definitorios de los campeonatos que forman parte de estas actividades.

Sin duda, este es otro punto alto de la actividad, donde los niños y sus acompañantes podrán disfrutar de una experiencia única, pues recorrerán el Centenario, conocerán los vestuarios donde se cambian los profesionales, la sala de prensa, la zona de palcos y el túnel de acceso a la cancha, para así experimentar lo que sienten los futbolistas celestes cuando pisan la cancha.



Esta experiencia estará renovada y espera con sorpresas a quienes acudan ahora.

World Challenge.

Por primera vez en la historia, la Fundación Real Madrid organizará un torneo de dimensión Mundial denominado World Challenge. Este certamen se desarrollará en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, ubicada en Valdebebas (Madrid) del 5 al 10 de abril de 2020 y recibirá a 64 equipos de todas partes del mundo.

Foto: Fundación Real Madrid.

Uruguay estará representado por un equipo sub 14, conformado por niños que participarán en las clínicas realizadas en este país.



Para que todos los niños tengan la oportunidad de participar del World Challenge, la organización ha optado por sortear cuatro cupos entre todos los presentes y seleccionar cuatro jugadores adicionales, que representarán a Uruguay. El sorteo se realizará durante la ceremonia de clausura en el Estadio Centenario, mientras que la selección de jugadores estará a cargo de los entrenadores españoles junto con la organización, teniendo en cuenta distintos criterios y valores trasmitidos por la fundación: compañerismo, solidaridad, buen comportamiento y por supuesto el desempeño deportivo de los niños.

Tanto los niños que salgan sorteados como los que sean seleccionados, viajarán con todos los gastos pagos, acompañados por dos responsables de la organización.



Todo niño (o familiar) que quiera participar del World Challenge podrá hacerlo, aun sin haber sido uno de los ocho afortunados. Cada participante que desee representar a Uruguay en este gran torneo podrá abonar los correspondientes costos y ser uno más de la delegación. También está la posibilidad para aquellos colegios, clubes o grupos de amigos que quieran conformar su propia selección para disputar este torneo, con lo cual será así otra representación uruguaya que podrá participar en categorías sub 14, sub 12, sub 10 y sub 8. Para esto, deberán comunicarse vía correo electrónico a [email protected]

Foto: Fundación Real Madrid.

Este premio mundial será el gran atractivo de estas actividades, que también volverán a Punta del Este del 6 al 10 de enero de 2020, en el International Sports Center. En ambos casos, los cupos son limitados y ya superan el 60% de ocupación.

Las clínicas de la Fundación Real Madrid, organizadas por Chamartín Latam, cuentan con el apoyo de marcas que hacen posible que Uruguay sea representado en el World Challenge: Powerade, Assist Card, Antel, BlueCross&BlueShield de Uruguay, Macro Mercado, Hilton Gardenn Inn, Soro Hotel y el apoyo de Carrasco Lawn Tennis Club y el International College de Punta del Este.

Una vez más, Ovación dirá presente en estas actividades y otorgará a todos los miembros del Club El País la posibilidad de participar en el sorteo de dos becas para participar en las clínicas de Montevideo y Punta del Este. Por inscripciones deberán ingresar a www.frmclinicsuruguay.com.