Real Madrid 0-Villarreal 1: El merengue debe ganar y que no lo haga Atlético

Real Madrid recibe a Villarreal en el Alfredo Distéfano por la última fecha de LaLiga de España con un claro objetivo: ganar. No hay otro resultado para aspirar al título. Sin embargo, no depende de sí mismo, porque necesita que Atlético de Madrid no gane en campo de Valladolid para superarlo.