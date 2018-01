Real Madrid quiere cambiar a Cristiano Ronaldo por Neymar

El programa "Larguero" de la Cadena SER informó que el Real Madrid hará todo lo que esté a su alcance para fichar a Neymar el próximo verano. Tanto que Florentino Pérez y el club blanco estarían dispuesto a incluir en la operación a Cristiano Ronaldo.



Florentino Pérez ya dijo el pasado 7 de diciembre, tras la gala del Balón de Oro y también en los micrófonos de El Larguero, que "Neymar estando en el Madrid tendría más facilidades de ganar el Balón de Oro. El Madrid es un club que da lo que necesita a un gran jugador". Además, el máximo mandatario del club blanco no escondió que ya trató de conseguir el traspaso del brasileño. "Todo el mundo sabe que yo quise ficharle", señaló.



Florentino abordaría la negociación después del Mundial de Rusia y su propuesta iría acompañada de una cifra astronómica, en la línea de la propuesta que barajaba para hacerse con el delantero del Tottenham Harry Kane, en la que incluía a Gareth Bale.



Si bien no parece que sencillo que el PSG vaya a entrar en una negociación para el traspaso de Neymar, sobre todo después de haber pagado los 222 millones de euros que estipulaba su cláusula de rescisión para arrebatárselo al Barça, los primeros meses del brasileño en París no han sido para nada sencillos. La polémica con Edinson Cavani y las diferencias con el técnico Unai Emery podrían ser de ayuda para las intenciones de Florentino Pérez.