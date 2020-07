Real Madrid y la polémica con el VAR: ¿Lo favorecen al equipo merengue?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

RealMadrid venció por mínima diferencia este domingo al Athletic Biblao y estiró la ventaja en la cima de la tabla de posiciones de LaLiga de España respecto al Barcelona, su más cercano perseguidor.

El único tanto merengue en la victoria por 1 a 0 llegó a través de un penal de Sergio Ramos que el árbitro del encuentro sancionó a instancias del VAR porque en tiempo real no logró ver la acción dentro del área de los vascos.

A los 72’, Dani García tocó a Marcelo dentro del área del Athletic Bilbao y desde la cabina del VAR convocaron al árbitro: falta, penal y gol. Pero no todo terminó ahí: segundos más tarde, el propio Sergio Ramos pisó a Raúl García adentro del área, posiblemente de manera involuntaria, y el juez José González González dejó seguir. "Piso un poco el botín pero no es una jugada determinante", dijo el futbolista del Real Madrid.

"Ya vemos como está siendo la tónica en las últimas jornadas y a favor de qué equipos se decantan este tipo de decisiones. Cada uno que saque sus propias conclusiones", dijo Iker Muniain, el capitán del Athletic Bilbao tras el partido, muy disconforme con la disparidad de criterio del VAR entrando a valorar el penal que dio la victoria al Madrid y no una falta posterior muy parecida en el área visitante.

Sergio Ramos. Foto: EFE.

"El penal en directo me ha dado la sensación de que no era, luego han entrado a revisarlo y unos minuto más tarde una jugada de Raúl, en la que recibió un pisotón, no ha ido a mirarlo", agregó el jugador.

Por su parte, Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, no dejó pasar esta situación y salió al cruce de las polémicas: "Parece que ganamos por los árbitros y no es así”.

"Sí, estoy cansado. Al final siempre hablamos de lo mismo, pero esto no va a cambiar. El árbitro ha ido a ver la jugada y cobró penal porque hay penal", subrayó sobre la pena máxima sancionada por el árbitro a instancias del VAR por un pisotón de Dani García a Marcelo.

Desde que se reanudó LaLiga, Real Madrid fue blanco de la polémica en varias oportunidades por recibir supuestos favores del VAR. Contra Valencia lo salvó un fuera de juego de Maximiliano Gómez y la duda estaba en si el uruguayo había participado de la jugada, contra Real Sociedad un penal, un offside y una supuesta mano de Karim Benzema y contra el Mallorca un empujón no cobrado en el inicio de la jugada que abrió el marcador.

Lo cierto es que pese a las críticas y las polémicas, el equipo merengue volvió a ganar y le sacó más ventaja al Barcelona en una definición de LaLiga que se aproxima a sus instancias decisivas para conocer al campeón.