Real Madrid ganó, es líder y le puso presión al Barcelona en LaLiga de España

Un doblete del brasileño Casemiro le permitió al Real Madrid derrotar al Sevilla por 2-1 este sábado en la vigésima jornada de LaLiga de España con lo que se colocó en lo más alto del torneo, mientras que el Atlético de Madrid, tercero, perdió en Eibar (16º) por 2-0 y se aleja de la cima.

Con su triunfo, el Real Madrid está tres puntos por delante del Barcelona, que recibe este domingo al Granada (10º) desde la hora 17:00 de Uruguay, al tiempo que los colchoneros ahora están a ocho puntos de sus vecinos de la capital.

El Sevilla, empatado en puntos con el Atlético, también se aleja de la lucha por el título con esta derrota en el Bernabéu. Los goles de Casemiro en el triunfo del Real Madrid llegaron con una notable definición a los 57’ y un cabezazo a los 68’ tras centro de Lucas Vázquez. Antes, Sevilla se había puesto en ventaja con el tanto del holandés Luuk de Jong a los 64’.

El holandés había marcado otro gol en el minuto 29, pero no fue concedido tras recurrir al videoarbitraje.

Casemiro, centrocampista brasileño de 27 años, lleva tres tantos esta temporada tras haber anotado también en LaLiga frente al Levante el 14 de septiembre (3-2).

Con un tridente inédito en ataque, formado por Lucas Vázquez, Rodrygo y Luka Jovic, fue Casemiro el que permitió a su equipo colocarse líder momentáneo, con tres puntos de ventaja sobre el Barcelona, donde debutará el domingo su nuevo entrenador, Quique Setién.

Los de Zinedine Zidane, que había decidido dejar a Karim Benzema en el banco y a Gareth Bale fuera de la convocatoria tras sus problemas físicos, sacaron beneficio de una mayor posesión de balón, pero no supieron sacar más provecho de sus ocasiones ante un Sevilla que compitió a gran nivel.

Cabe recordar que Federico Valverde, una de las grandes figuras en la actualidad del equipo merengue, no estuvo frente al Sevilla ya que pagó el partido de suspensión tras haber sido expulsado en la final de la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid.

Por otra parte, el Atlético Madrid perdió ante un equipo como el Eibar que con su victoria se aleja de los puestos del descenso. El equipo vasco se adelantó en el marcador en el minuto 11 con un tanto del argentino Esteban Burgos en una jugada nacida en un córner.

El Eibar cerró el marcador en el último minuto del tiempo reglamentario tras otro córner, despejado por la defensa del Atlético, pero que acabó con un disparo de Edu Expósito a la red para el definitivo 2-0.

En otros encuentros disputados este sábado, el Alavés (14º) se alejó de la zona de descenso al vencer en campo del Levante (11º) por 1-0, mientras que Osasuna (12º) y Valladolid (15º) empataron sin goles (0-0).



Los resultados de la fecha 20 de LaLiga

- Viernes:

Leganés - Getafe 0 - 3

- Sábado:

Levante - Alavés 0 - 1

Real Madrid - Sevilla 2 - 1

Osasuna - Valladolid 0 - 0

Eibar - Atlético de Madrid 2 - 0



Los partidos para el domingo (hora de Uruguay)

8:00 horas – Mallorca vs. Valencia

10:00 horas – Real Betis vs. Real Sociedad

12:00 horas – Villarreal vs. Espanyol

14:30 horas – Athletic Club vs. Celta de Vigo

17:00 horas – Barcelona vs. Granada