Real Madrid-Barcelona: la final de un torneo aparte

En cada país del mundo, sobre todo en los que tienen una cultura futbolera que influye en la mayor parte de la población, existen campeonatos paralelos. Ligas sin trofeo cuyo premio es que los aficionados puedan mirar por arriba a sus amigos y compañeros de trabajo.

Estos campeonatos se disputan dentro de un torneo local, y en ocasiones se alargan cruzándose con partidos de otras copas. Se gana prestigio, se gana orgullo, se ganan memes para enviar a través de WhatsApp, se gana un argumento para utilizar en momentos clave de las discusiones entre amigas y amigos.

En ese “Torneo Aparte” -llamémosle así-, en un país que tiene playas con agua mediterránea, si este sábado hubiera un asado entre cantantes, Joan Manuel Serrat estaría agarrando de punto a Julio Iglesias, porque el equipo del primero, el Barcelona, esta temporada le está pasando por arriba al del segundo, el Real Madrid.

Si lo explicamos con puntos, en la temporada 2018/2019 del campeonato clásico español el Barcelona tiene siete puntos y el Madrid solo uno. ¿Lo contamos en goles? En Cataluña gritaron nueve y en Madrid dos. A esto hay que agregarle que el Barça, en la Liga Española, es líder con 57 puntos mientras que sus rivales marchan terceros con 48. Y para colmo, los blaugranas acaban de meterse en la final de la Copa del Rey tras golear al conjunto blanco por 3 a 0.

Hoy sábado, a las 16:45 horas de Uruguay (ESPN), en el estadio Bernabéu, se jugará el último clásico de la temporada. Este partido no definirá el “Torneo Aparte”, que será ganado con ventaja por el Barcelona, pero sí puede ser una victoria moral para el Madrid. Puede ser el “no me podés ganar siempre” del año. Puede ser también un encuentro que le dé un poco de oxígeno al entrenador merengue, Santiago Solari, que no logró mejorar lo que hizo Julen Lopetegui en el primer semestre de la temporada.

Enfrente estará un Barcelona que busca redondear la paternidad que ha tenido esta temporada y que viene dulce, tres días después de haber jugado en ese mismo estadio, de haber goleado y de consagrarse campeón anticipado del torneo más emocional de todos, el “Torneo Aparte”.