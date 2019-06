Las 10 razones para soñar con que Uruguay gana la Copa América en Brasil

Hay certezas, situaciones de juego claras y reveladoras de lo que se quiere y de lo que se está consiguiendo. Hay señales que evidencian que el potencial deportivo de la selección de Uruguay crece. Que no se arranca ninguna raíz, pero que empieza a forjarse una nueva identidad. Sin llegar a la brillantez, es clarísimo que este formato o nuevo estilo tiene pinta de ser triunfador.

Esta nueva Celeste va aproximándose cada vez más a una mejor producción en los rubros que antes los padecía, y que todos se movilicen en esa dirección es el mejor mensaje de todos. Quedan avisados: la Celeste está buscando lo que quería encontrar y las razones para creer que el grito de “Uruguay Campeón” es alcanzable se incrementan de manera sustancial.

Es fácil, cada jugador que ha sumado al grupo Óscar Tabárez reúne los atributos que se necesitaban para incrementar el caudal de juego, mientras el resto ha entrado con convicción en sintonía en ello, porque saben que su entereza para hacer frente a cualquier rival se ve beneficiada con la incorporación del más puro talento y la cuota de creatividad.

Repasemos, entonces, qué tiene Uruguay para ganar la Copa América en Brasil 2019.

Cuando se tiene zagueros que en su espalda se podría grabar perfectamente la grifa “sangre charrúa” queda claro que no habrá pelota fácil para ningún delantero. Además, lejos de viejos axiomas, lo que hay que establecer es que una buena defensa se consigue con zagueros rápidos, experientes, de peso en el área, ganadores en el mano a mano y que tengan nivel probado a fuego. Diego Godín, José María Giménez, Sebastián Coates y Martín Cáceres son guerreros dispuestos a dar todo en todas las batallas.

3

Medio dinámico

Ya no importa su conformación, la Celeste tiene variantes que antes no encontraba porque no estaban estos jugadores. Vecino, Bentancur, Nández, Valverde, Torreira, Lodeiro, De Arrascaeta y hasta Laxalt si se lo coloca ahí le dan a Uruguay el estilo que Tabárez quiera poner en cada partido. Velocidad por afuera, mejor manejo por el centro, contención por delante de la línea de cuatro. Y, fundamentalmente, mayor control de la pelota.