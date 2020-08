Las razones por las que Luis Suárez no tendrá competencia en el Barcelona

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El rendimiento que ha tenido Luis Suárez en el FC Barcelona y el elevado monto del fichaje de Lautaro Martínez, alejan toda posibilidad de que el delantero argentino se convierta en futbolista blaugrana. Así lo deja al descubierto el diario Mundo Deportivo, que indicó que el Barça solamente reforzará su ataque con un número 9 si el "Pistolero" toma la decisión de marcharse.

El diario deportivo catalán se basó en las estadísticas de "Lucho" y del "Toro" para refrendar que el avance biológico no ha generado ningún problema en la contundencia y participación ofensiva del uruguayo. "Los números de esta temporada son claros. Luis Suárez (33) ha jugado 34 partidos, ha firmado 19 goles y ha repartido 12 asistencias. Lautaro Martínez (22), acumula 45 apariciones (11 más que el uruguayo), los mismos 19 tantos y la mitad (6) de asistencias. Está claro, mejores notas para el ‘9’ del Barça que para el ‘9’ del Inter".

Si bien Mundo Deportivo deja en claro que a partir de ahora lo esencial pra el Barcelona no es lo que se ha logrado, sino lo que debe seguir consiguiéndose, lo que deja al descubierto que Suárez tiene 11 años más que la Lautaro, también expone una realidad: "Luis, de extraordinaria trayectoria no es un futbolista para tenerle en el banco. Tipos de este nivel, o son titulares o hay que buscarles una salida bajo palio. Negociada con sensibilidad sobre todo si tienen contrato y Suárez tiene un año más y otro opcional en función de los partidos jugados. Si se queda, si sigue, lo lógico es que procure tener la ascendencia suficiente para jugarlo todo o casi todo. Y hasta puede que no merezca ver en su sitio a otro desde el banco".

Su figura es enormemente valorada en el club y, además, fichar al argentino pasa por invertir unos 100 millones de euros. Por eso mismo, si Suárez no aprueba ni la oferta de la MLS ni ninguna otra, el delantero del Inter deberá esperar un año más en Milán.