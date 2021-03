La razón por la cual la Champions League es un lujo para pocos uruguayos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Champions League europea ya está en su etapa de definiciones, rumbo a la final del 29 de mayo en el Estadio Olímpico Ataturk de Estambul. Y tal vez consagre una singularidad histórica: un uruguayo campeón de Europa.



Pese a que muchos cracks compatriotas triunfaron en el fútbol europeo, apenas cuatro consiguieron el máximo título de clubes desde que empezó a disputarse en 1955: José Emilio Santamaría, Héctor Omar Ramos, Martín Cáceres y Luis Suárez. Es una demostración de las dificultades que plantea siempre la conquista del cetro del viejo mundo. Una curiosidad es que los cuatro fueron campeones representando a solo dos clubes, Real Madrid o Barcelona.



Los dos primeros obtuvieron la llamada Copa Europea de Clubes Campeones, con el trofeo antiguo, parecido a un viejo jarrón. Los dos últimos, ya en los tiempos en que el torneo pasó a denominarse Champions League, levantaron el enorme trofeo apodado “La Orejona”, un diseño estrenado en la edición 1966-1967.

Esa situación también se explica por el hecho de que durante muchos años los clubes ingleses o alemanes que dominaban el concierto europeo no contrataban futbolistas sudamericanos. La presencia masiva de extranjeros en los equipos europeos, en general, es un fenómeno del siglo XXI.



Se puede afirmar sin embargo que nunca hubo tantos uruguayos en filas de clubes que aspiran a ganar la Champions como en el presente. En la edición 2020-2021, varios clubes que siguen en carrera tienen futbolistas celestes, aunque de acuerdo con los resultados registrados en los partidos de ida por los octavos de final algunos no lo tienen sencillo para avanzar en la competencia.



En Atlético de Madrid están Luis Suárez, José María Giménez y Lucas Torreira; en Real Madrid Federico Valverde, en Juventus Rodrigo Bentancur y en Barcelona Ronald AraújoB.



. De la lista de campeones, Jose Santamaría aparece como el más ganador, pues obtuvo el trofeo cuatro veces: en las ediciones 1957-1958, 1958-1959, 1959-1960 y 1965-1966. En las primeras tres oportunidades era titular indiscutido en la defensa de los “merengues”.



Durante la campaña del 66, el último año de su carrera, Santamaría fue cediendo paulatinamente su lugar en la zaga y no estuvo en la final ante Partizán de Yugoslavia en el estadio Heysel de Bruselas.

En el plantel de Real Madrid 1958-1959 figuró también Héctor Omar Ramos, pero su participación tanto en la Liga española como en la Copa de Europa fue mínima, en tiempos en que no estaban autorizados los cambios, por lo cual solo jugaban los once titulares.



Martín Cáceres, por su parte, formó parte del plantel del Barcelona que ganó el celebrado triplete de Liga, Copa del Rey y Champions League en la temporada 2008-2009 bajo la dirección técnica de Pep Guardiola. En la competencia europea participó en tres encuentros, aunque no jugó la final.



Luis Suárez, en cambio, era titular y puntal ofensivo del Barça que conquistó la Champions 2014-2015. Incluso fue el autor del segundo gol de la final ante Juventus en el Estadio Olímpico de Berlín (3-1), por otra parte la conquista clave para definir el partido pues luego Neymar aseguró el triunfo en los descuentos.

LOS GOLES. En ese sentido, el salteño fue el tercer futbolista uruguayo en marcar en una final de la Copa de Campeones o Champions League.



El primero fue Juan Alberto Schiaffino, en el partido que su equipo, Milan, perdió ante Real Madrid por la edición 1957-1958 en Bruselas.



El segundo fue Diego Godín, quien convirtió para el Atlético de Madrid en la definición de 2013-2014 que los “colchoneros” perdieron ante Real Madrid en Lisboa.



Por algunos segundos, ese gol no fue el del triunfo para el Atlético, pero Sergio Ramos igualó en los descuentos. Fueron al tiempo suplementario y entonces se impusieron los “merengues”.

LOS FINALISTAS. Un caso particular es el de Paolo Montero, que llegó a la Juventus en 1996, inmediatamente después que el club ganara la Champions en la final frente al Ajax. Por esa razón, fue titular en la final intercontinental en Japón frente a River Plate, que marcó el triunfo del club italiano. Pero la Champions se le había escapado por pocos días. Y se le volvió a escapar por estrecho margen en la final de 2002-2003 contra Milan en Manchester, que se decidió por penales tras un empate sin goles.



Aquella noche, en las filas juventinas también estaba Marcelo Zalayeta, quien jugó los últimos minutos del tiempo regular y también el alargue.



Además, Paolo fue finalista en 1996-1997 ante Borussia Dortmund y en 1997-1998 frente a Real Madrid.



La lista de uruguayos finalistas de la Champions es más extensa que la de los campeones y empieza precisamente por el Pepe Schiaffino en 1958.

Otro Pepe, Santamaría, además de sus cuatro títulos tiene dos vicecampeonatos, alcanzados en 1961-1962, cuando Benfica le ganó al Real Madrid, y en 1963-1964, cuando se impuso Internazionale de Milán.



Daniel Fonseca salió en el banco y jugó los últimos veinte minutos de la definición de 1997-1998 por la Juventus ante Real Madrid.



Godín estuvo en la cancha en las dos finales perdidas por Atlético de Madrid ante sus rivales del Real, en 2013-2014 y en 2015-2016. En ambas ocasiones José María Giménez integraba el plantel, lo mismo que Cristian “Cebolla” Rodríguez en la primera oportunidad. Además, el preparador físico del equipo era el uruguayo Óscar Ortega.

LA EUROPA LEAGUE. Diego Forlán nunca ganó la Champions, pero tiene una Europa League “casi suya”: en 2010 convirtió cinco de los últimos seis goles del Atlético de Madrid en esa competencia, incluidos los dos de la final contra el Fulham.



Diego Godín y Josema Giménez conquistaron el mismo trofeo para el mismo club, pero en 2018, tras la definición ante el Marsella. Como en el caso de la Copa de Campeones-Champions, siempre un club español detrás de los títulos uruguayos.