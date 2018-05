Y sí, es un Rayo

No le van a dar una medalla por ser el primero, ni siquiera un diploma por fidelidad a la causa, pero tiene un mérito. Obviamente que el objetivo que asoma en el horizonte invita a realizar el esfuerzo que sea necesario, porque un Mundial es un evento futbolístico reservado para unos pocos privilegiados, pero queda claro -una vez más- que Uruguay tiene a todos sus candidatos a convertirse en jugadores mundialistas muy enchufados.

Y, lo que también queda en evidencia, la razón por la que a Jonathan Urretaviscaya se le bautizó con el apodo de “Rayo”. Además de ser veloz en la cancha, lo que hizo el actual futbolista de Rayos de Monterrey es ganarle a todos sus compañeros en la asistencia al Complejo Celeste.

Con Urretaviscaya, entonces, se puso en marcha el proceso de trabajo de los celestes de cara a Rusia 2018.

“Terminamos hace una semana y me siento más cómodo si tengo vacaciones cortas y más con lo que significa jugar un Mundial y la expectativa que tengo”, admitió el futbolista que puede actuar de extremo derecho y de volante por ese mismo sector.

“Estoy con muchas ganas de aportar en lo que me toque y en lo personal me siento más tranquilo tratando de no perder mucho entrenamiento, así que me vine a mover un poco para estar ya a la orden”, manifestó Urretaviscaya a Telenoche 4 y poco después de haber cumplido con su primera jornada de entrenamientos.

Justamente, sobre las tareas que desarrolló, el exfutbolista de Peñarol consignó: “Básicamente hice un poco de gimnasio y de aeróbico, nada más”.

Tranquilo, ilusionado, con toda la fuerza del mundo para dar el máximo, Urretaviscaya se encuentra “esperando con muchas ganas que me toque. Como todos quiero estar, pero muy tranquilo porque tenemos un gran plantel. Si me toca quedar estaré muy agradecido y sino, muy tranquilo y contento por los que vayan”.

Para el jugador de Monterrey es clave no perder días de entrenamiento, porque quiere estar físicamente al 100% para el gran reto. “En el hecho de no quedarme mucho parado influye mucho la cantidad de lesiones que tuve en el torneo pasado (en México), por eso prefiero no perder días de entrenamiento. Quiero trabajar en la prevención y tratar de que lo que me tocó vivir no vuelva a pasar”.

Un análisis de lo que puede pasar con la nómina definitiva no fue eludido por Urretaviscaya. En tal sentido, señaló: “Todos los que estamos a la orden tenemos las mismas posibilidades de ir a Rusia. En lo personal estoy disponible, quiero trabajar fuerte para estar, pero también estoy seguro que los que vayan van a dar lo mejor de ellos”.

La llegada de Urretaviscaya anticipa las previsiones que se realizaban sobre los días de llegada de los futbolistas uruguayos al Complejo Celeste. Ahora se confía que otros jugadores, que ya saben que están en la nómina por la comunicación oficial de la AUF a sus clubes, se empiecen a sumar. Esto colaboraría para el ajuste físico de todos.

Carlos Sánchez vendría antes



El “Pato” Carlos Sánchez, al igual que Jonathan Urretaviscaya, finalizó su actividad deportiva con “Rayos” de Monterrey. A diferencia de su compañero, todavía no está claro si permanecerá en esas filas. Algún medio mexicano establece que podría terminar buscando otro destino. Sin perjuicio de ello, sigue entrenando en México y tiene pasaje para el lunes 21 de mayo, lo que no significa que pueda emprender el viaje algunos días antes. Quizás la solución de algunos temas personales, más el interés que existe de formar lo más rápido posible del grupo de jugadores seleccionados terminen colaborando para que el exfutbolista de Liverpool aparezca antes de lo previsto en el Complejo.