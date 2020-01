Raúl "Tito" Ferro anunció su retiro del fútbol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con 37 años y luego de una dilatada carrera que comenzó en 2006 defendiendo a Danubio, Raúl "Tito" Ferro anunció este mediodía que le pone fin a su carrera como futbolista profesional luego que Fénix le comunicara que no continuará en el club.

Días atrás el centrocampista había expresado que estaba dolorido porque pretendía completar los 200 partidos con la camiseta de Fénix y retirarse en la institución de Capurro, pero que estando de vacaciones en España se enteró que el técnico Juan Ramón Carrasco lo había incluido en una lista de jugadores que pretendía no continuaran para 2020. "Me tomó por sorpresa", dijo entonces al programa Último Al Arco (Sport 890).

Este miércoles al mediodía, en entrevista con el programa La Oral Deportiva (Radio Universal) fue un poco más allá y anunció que le pone punto final a su carrera como futbolista.

"El entrenador nos dijo que no nos iba a utilizar y hay que tomarlo como que fue una decisión que va a ser lo mejor para Fénix. Creo que desde dentro se veía venir por cómo se terminó el año, pero hay que seguir hacia adelante", sostuvo. Y añadió: "Recibí varias ofertas para seguir jugando, pero ya tomé la decisión con la familia de dejar el fútbol profesional. Estoy agradecido de todo lo que viví y quiero empezar nuevos proyectos".

Ferro igualmente tuvo palabras de elogio y agradecimiento para Carrasco. "Fue técnico mío en Nacional y es un entrenador que tiene algo especial. Adentro de la cancha hay cosas que quizás no le gusta a alguno, pero es una persona que me ayudó mucho para tomar la decisión. No me obligó a que me quedara y está muy bueno".

Su intención es seguir ligado a Fénix, una institución que aprendió a querer. "Me gustaría ser gerente deportivo de Fénix, pero no he hablado nada aún. Tengo proyectos entorno a trabajar con niños, escuelas de fútbol para recuperar los valores y auudar a aquellos que lo necesiten".

Su carrera

Nacido el 13 de enero de 1983, Ferro se inició como futbolista jugando en Sauce en OFI. Allí fue descubierto por Danubio, que se lo trajo para debutar en 2006. Fue campeón uruguayo con la franja en 2007 dirigido por Gustavo Matosas.

En 2009 llegó a Nacional, donde fue dirigido por primera vez por Carrasco. Fue campeón, aunque solo jugó el Apertura, pues a comienzos de 2010 partió hacia el Querétaro (México), donde jugó dos años. En 2012 pasó a Dorados de Sinaloa y a mitad de ese año llegó a Atlético Rafaela (Argentina).

En 2013 pegó la vuelta definitiva a Uruguay. Primero defendió a Liverpool y entre 2014 y 2019 estuvo en Fénix.