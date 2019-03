Raúl Rodríguez: "No le dije dictador y fue él quien me quiso pegar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uno de los momentos más tensos de la noche del jueves, durante el acto eleccionario en el cual Ignacio Alonso fue elegido presidente de la AUF, fue el duro cruce que tuvieron Armando Castaingdebat, integrante de la Comisión Normalizadora, y Raúl Rodríguez, presidente de Racing. Casi hay golpes de puño, pero el dirigente de La Escuelita asegura que él nunca tuvo intenciones de llegar a la violencia y, por le contrario, "fue él quien me quiso pegar a mí".

Castaingdebat informó a los medios presentes que Rodríguez le dijo dictador y por eso reaccionó, no solo por ello, sino porque "hace siete meses que vengo recibiendo insultos de esta misma persona", según expresó a Hora 25 (Radio Oriental), no sin antes pedir disculpas porque "me saqué".

Consultado por Ovación, Rodríguez negó que lo haya insultado. "Yo no le dije dictador. En todo caso sí le dije interventor y casi me pega. Nunca tuve ánimos de provocar una pelea, porque si ven las imágenes yo siempre tengo las manos en los bolsillos. Solo saqué una para señalarlo porque él me estaba poniendo el dedo en la cara. Fue él el que me quiso pegar, porque siempre estuvo en esa actitud de 'agarrame que le pego', lo que me pareció una desubicación".

El titular racinguista rechazó esta postura de Castaingdebat porque "aun si le hubiera dicho dictador (que no lo hice), no es razón para querer agredirme. Podríamos haber discutido, pero de allí a pasar a la violencia no creo que sea justificable".

La razón.

¿Qué provocó la discusión entre ambos? Rodríguez se lo contó a Ovación: "Yo estaba para irme, porque como estaban otros compañeros de Racing y yo no estaba manteniendo ninguna negociación, me iba para mi casa. Cuando voy saliendo, veo que Castaingdebat entra a la sala de presidencia con un séquito de OFI y gente vinculada a Alonso. Entonces le reproché sí el hecho de que él estuviera operando. Le dije que no me parecía bien lo que estaba haciendo, porque en su calidad de interventor debía ser ecuánime. Él me respondió que fue había ido al baño y comenzó con esa actitud violenta de querer pegarme. Y está todo filmado por las cámaras de VTV, pero yo les pedí que no lo sacaran al aire porque me parecía una macana. Por suerte había ahí gente que lo tranquilizó y que actuó muy bien, como la presidente de Cerro (Graciela Castro)".

Las aguas se calmaron, Rodríguez se marchó a su casa y Castaingdebat siguió en la mesa electoral.