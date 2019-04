“Es raro enfrentar a Peñarol”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pasó las fiestas como futuro jugador de Deportivo Cali, pero los colombianos desistieron de un día para otro y apareció Liga de Quito.

Hoy, Carlos Rodríguez se ganó su lugar en el equipo de Pablo Repetto y volverá al Campeón del Siglo, ahora como rival aurinegro.

-¿Cómo llega Liga de Quito a este partido?

-No estamos bien. Después del partido contra Peñarol en Quito que ganamos, veníamos notable, jugando bien y sumando triunfos, pero tras ese encuentro fuimos a Macará y perdimos 3-0. Ahí empezó una mala racha y hubo partidos que nos marcaron, como perder con Flamengo en Maracaná y el clásico con Aucas, con un gol en contra en la hora. Anímicamente eso fue bravo y la verdad necesitamos recuperarnos.

-¿Qué les costó más después de esas derrotas?

-El golpe anímico fue grande. Veníamos de 11 partidos sin perder y de repente no se empezaron a dar los resultados, derrotas, empates, la gente se empezó a impacientar y a preocupar por el rendimiento del equipo y nosotros también. El de hoy es un partido bisagra porque Peñarol viene bien y nosotros necesitamos ganar para recuperar la confianza.

-Además de lo anímico, ¿a qué le atribuis la mala racha?

-Cuando ganábamos no pasaba nada. No buscábamos tanto los defectos y seguíamos sumando triunfos, pero creo que tenemos que estar más concentrados en cada partido, en aprovechar las chances de gol en la ofensiva y ser sólidos en la última línea porque venimos recibiendo muchos goles.

"La verdad es que necesitamos recuperarnos", dijo Carlos Rodríguez. Foto: Leonardo Mainé.

-¿Qué tiene Liga para ganar el partido de esta noche?

-Hay un plantel con muy buenos jugadores, técnicos y rápidos, con mucha velocidad. Nos falta tener más la pelota como en los primeros partidos de esta temporada.

-¿Cómo fue la adaptación al fútbol ecuatoriano?

-Me costó muchísimo. De verdad. Ir a jugar a la altura no es fácil. Por suerte llegué el primer día de la pretemporada, que la sufrí muchísimo, pero me hizo muy bien porque bajé de peso y luego con el paso de los partidos fui logrando entendimiento con los compañeros y sobre todo ganando experiencia para regular el tema del aire, que a veces me faltaba. Me fui acostumbrando y ahora estoy bárbaro y muy contento de haber llegado a Liga, porque me recibieron muy bien desde el primer día.

-¿Qué te sorprendió más de los jugadores ecuatorianos?

-La velocidad me sorprendió mucho. Es algo genético y que no había visto mucho en mi carrera. Es una virtud de ellos y si la saben aprovechar, sacan diferencias con los rivales. A mí me sirve mucho porque enfrentar a jugadores veloces me obliga a elevar mi nivel de juego.

-¿Qué significa enfrentar a Peñarol otro vez a poco de haberte ido y ahora en el Campeón del Siglo?

-En Peñarol estuve seis meses, pero por cómo me recibió el plantel parecía que hacía cuatro años que estaba. La pasé muy bien, estuve con amigos e hice otros nuevos. Siempre quise jugar en un grande y ser campeón. Cumplí un sueño y la verdad, era mi intención quedarme para jugar la Copa Libertadores, pero la oferta de Liga de Quito era muy superior en todo sentido. Yo cumplí 29 años y también tengo que pensar en mi familia, en poder hacer una diferencia, que en el fútbol uruguayo actualmente no la pueden hacer todos. De todas maneras, siempre estaré agradecido al club por pensar en mí y la verdad es raro enfrentar a Peñarol a tan poco tiempo de haberme ido.